🎢Fluctuații spectaculoase ale NATGAS

Supraproducția și condițiile meteorologice determină o volatilitate extremă a prețului gazelor naturale (de la -5% la +1% pe zi) Volatilitatea de astăzi a piețelor de gaze naturale din SUA pare extrem de derutantă. După puternica creștere a prețurilor de ieri, piața a deschis sub 2,9 dolari, dar a recuperat rapid peste 3,0 dolari, depășind din nou media mobilă pe 50 de perioade. Creșterile recente ale prețurilor au fost determinate de îngrijorările legate de creșterea cererii din cauza „valurilor de căldură" anticipate, însă prețurile au deschis astăzi la un nivel mai scăzut, pe fondul confuziei din jurul sistemului de conducte din SUA și al supraproducției. Ce se întâmplă pe piața gazelor din SUA? Prețuri negative în Texas Prețurile gazelor naturale la West Texas Waha Hub au scăzut în teritoriu negativ, ajungând la -3,00 dolari/MMBtu, cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni. Această situație este rezultatul unei oferte locale semnificative și a constrângerilor privind capacitatea conductelor. Prețurile negative înseamnă că producătorii plătesc consumatorii pentru a prelua gazul, deoarece nu dispun de suficiente opțiuni de stocare. Ei preferă să plătească pentru a scăpa de anumite volume, decât să îl prelucreze sau să recurgă la ardere. Kinder Morgan efectuează în prezent lucrări de întreținere la mai multe conducte, ceea ce împiedică transportul gazului din bazinul Permian către centrele cheie de cerere din Coasta Golfului și California. Regiunea Permian se confruntă în prezent cu o supraproducție puternică, care nu poate fi absorbită de infrastructura de transport existentă. Prețul Henry Hub a reacționat la prețurile negative din Waha Hub din cauza arbitrajului parțial, dar și-a reluat rapid tendința ascendentă, având în vedere disponibilitatea redusă a gazului din Texas și probabilitatea crescândă a unei reveniri a cererii în următoarele săptămâni. Prețurile Waha Hub au scăzut sub -3,00 USD/MMBtu. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Vremea indică o posibilă revenire a cererii Ne aflăm în prezent într-o perioadă de tranziție, între cererea de răcire și cererea de încălzire. Cu toate acestea, consumul de gaz pentru răcire a înregistrat recent o creștere, ceea ce întârzie și începutul sezonului de încălzire. Cu toate acestea, prețurile reacționează în primul rând la primul factor. Luni, producția de gaz a atins 108,7 bcfd, o creștere de 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce cererea a fost de 71,8 bcfd, în creștere cu 2,0% față de aceeași perioadă a anului trecut. Săptămâna trecută, EIA și-a ridicat prognoza pentru producția medie a SUA la 106,63 bcfd.

Se preconizează că temperaturile din SUA vor fi din nou peste normal. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Gradele-zi de răcire au înregistrat recent o revenire semnificativă și se mențin deasupra mediei pe 5 ani, dar traiectoria generală rămâne descendentă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Prețul la un punct tehnic cheie Prețul a crescut ieri la aproximativ 3,00 USD/MMBtu, iar astăzi depășește media mobilă pe 50 de perioade, revenind de asemenea peste o retragere Fibonacci de 23,6% din ultimul val descendent. Dacă prețul rămâne deasupra acestui nivel în timpul sesiunii de astăzi, ar putea încerca să testeze intervalul de 3,1 - 3,2 USD/MMBtu. Cu toate acestea, dacă se închide sub acest nivel, presiunea descendentă ar putea reapărea, în special înainte de raportul privind stocurile de joi, care se așteaptă să arate o altă creștere puternică, care ar putea apropia nivelurile stocurilor de cele de anul trecut. Stocurile actuale sunt cu doar 1,3% mai mici decât acum un an.

