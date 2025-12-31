FTSE 100 la un nou maxim📈 3 sectoare impulsionează indicele britanic

Indicele FTSE100 din Marea Britanie a atins ieri un maxim istoric, impulsionat de sectoarele minier și metalurgic, precum și de cel aerospațial și de apărare. Acțiunile de la Londra sunt ușor în scădere astăzi, FTSE 100 urmând să piardă o mică parte din creșterea puternică înregistrată de la începutul anului, după ce a atins noi recorduri marți, 30 decembrie. Raliul din 2025 a fost puternic. FTSE 100 a crescut cu aproximativ 22% de la începutul anului, după o creștere mai modestă de aproximativ 5% în 2024. Companiile miniere de metale prețioase au fost câștigătoare remarcabile , conduse de Fresnillo , care a crescut de aproximativ cinci ori în acest an, pe fondul creșterii prețurilor materiilor prime. Fresnillo a atins, de asemenea, un record marți , subliniind cât de dominantă a fost tema metalelor.

Acțiunile din sectorul aerospațial și al apărării au înregistrat un an puternic, Babcock și Rolls-Royce dublându-și aproximativ valoarea, iar BAE Systems înregistrând o creștere de aproximativ 50%. Sectorul rămâne susținut de tendințele geopolitice mai largi și de creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Băncile britanice au contribuit, de asemenea, în mod semnificativ la performanță: LLoyds și Barclays au câștigat aproape 80%, în timp ce Standard Chartered și HSBC au câștigat 85% și, respectiv, 50%. FTSE100 va depăși performanța acțiunilor britanice de dimensiuni medii și mici? 2026 se conturează din ce în ce mai mult ca un alt an în care FTSE 100 va depăși FTSE 250. Indicele companiilor cu capitalizare mare are “vânt din spate”, în timp ce companiile cu capitalizare medie axate pe Marea Britanie se confruntă cu un context intern mai dificil.

Diferența de performanță este deja enormă. În ultimii cinci ani, FTSE 100 a crescut cu aproximativ 50% , de aproximativ cinci ori mai mult decât FTSE 250.

Povestea „redeschiderii Marii Britanii” care a ajutat FTSE 250 în 2021 a dispărut. Atunci, indicele determinat de piața internă a beneficiat de impulsul post-lockdown, dar în perspectiva anului 2026 nu există un catalizator similar care să inspire optimism.

Ambii indici prezintă așteptări similare în ceea ce privește creșterea profiturilor (~9%), dar profilul de risc nu este egal , FTSE 250 pare mai expus la reduceri ale profiturilor, având în vedere semnele de slăbiciune ale economiei britanice.

Datele privind consumatorii din Marea Britanie sunt un semnal de avertizare; datele Barclays sugerează că gospodăriile britanice intră în 2026 într-o poziție mai slabă, ceea ce nu este de bun augur pentru FTSE 250, care este mai orientat către piața internă.

Structura FTSE 100 este pur și simplu mai atractivă în acest moment; este mai orientată către internațional și defensivă (cu sectoare precum sănătatea), ceea ce tinde să reziste mai bine atunci când dinamica economică se încetinește.

Chiar și pentru expunerea la capitalizarea medie, FTSE 250 nu se compară bine cu Europa, indicele fiind în urma omologilor europeni în ceea ce privește creșterea preconizată a câștigurilor pentru anul viitor.

Bloomberg Intelligence se așteaptă ca dinamica câștigurilor FTSE 100 să rămână mai puternică decât Stoxx 600 , ceea ce întărește argumentele în favoarea expunerii la companiile britanice cu capitalizare mare față de Europa în general.

Expunerea în sectorul minier este un avantaj major pentru FTSE 100, iar dacă metalele continuă să crească, companiile din FTSE 100 ar putea beneficia în mod disproporționat. Fresnillo a înregistrat deja o creștere de aproximativ 450% de la începutul anului , subliniind cât de puternic poate fi acest sector.

Creșterea cheltuielilor globale pentru apărare continuă să favorizeze companii precum BAE Systems și Rolls-Royce , adăugând un sprijin structural pentru FTSE 100.

Spațiul limitat pentru reducerile BOE este un factor favorabil pentru băncile din FTSE 100. Această configurație tinde să favorizeze expunerea puternică a băncilor, în timp ce acționează împotriva ponderii mai mari a FTSE 250 în sectorul imobiliar sensibil la rata dobânzii. UK100 (interval zilnic) Sursa: xStation5

