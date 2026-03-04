VIX întâmpină dificultăți în a crește în ciuda incertitudinii de pe Wall Street 🔎

Contractele futures pe indicele de volatilitate CBOE VIX (VIX) au crescut astăzi cu aproape 2%, ajungând la 22,8, după ce au câștigat aproximativ 20% în ultimele zile, cu un vârf de aproape 24,5. Principalele riscuri acoperite în prezent de Wall Street sunt evoluțiile din Orientul Mijlociu (inclusiv paralizarea potențială a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz), precum și fisurile din ce în ce mai vizibile din sectoarele creditelor private și capitalului privat, care au fost recent evidențiate de Apollo Global Management. Printre cei care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește produsele financiare se numără companii listate în SUA, precum Blue Owl Capital și gigantul piețelor private Blackstone. Să vedem ce semnalează în prezent VIX despre volatilitatea S&P 500.

VIX (Interval H1)

Analizând RSI, putem observa o divergență - indicatorul se răcește, în ciuda faptului că indicele rămâne într-o tendință clară de creștere. În același timp, structura MACD sugerează posibilitatea unui impuls bearish pe termen scurt din partea mediilor mobile. Pe de altă parte, pe intervalul orar, VIX a scăzut la aproximativ 50, ceea ce ar putea lăsa loc pentru o altă mișcare dinamică ascendentă.

Sursa: xStation 5

Valorile VVIX (volatilitatea așteptată a indicelui de volatilitate în sine) indică o cerere puternică de protecție împotriva scăderilor, deși piața nu pare încă să ia în calcul un posibil crash, care ar necesita probabil un VVIX peste 130.

Sursa: Bloomberg Finance L.P.

Diferența dintre contractul futures VIX anterior și următorul termen de scadență arată doar o un fenomen de backwardation foarte ușor (22,8 pentru UX1 față de 22,55 pentru UX2). Acest lucru sugerează că piața include în preț un risc pe termen scurt ușor crescut, dar rămâne departe de a anticipa un scenariu de panică severă. Structura termenilor de volatilitate rămâne relativ plată, indicând mai degrabă o acoperire prudentă pe termen scurt decât așteptări privind un șoc de volatilitate de durată pe piețe.

Sursa: Bloomberg Finance L.P.