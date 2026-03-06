Furtuna perfectă din Golf: Cum pot conflictele de azi să „înghețe” recoltele de mâine

-
Șoc energetic global: Blocarea Strâmtorii Ormuz a oprit exporturile de GNL ale Qatarului, provocând o explozie de 72,5% a prețului gazelor în Europa și punând în pericol refacerea stocurilor pentru iarnă.
-
Amenințare asupra agriculturii: Regiunea furnizează 25% din îngrășămintele pe bază de azot; oprirea livrărilor exact înainte de plantare riscă să scadă producția agricolă și să crească prețurile alimentelor.
-
Efect de domino economic: Costurile mari cu energia și inputurile agricole frânează redresarea PIB-ului european, forțând state precum Brazilia sau India să caute soluții de urgență pentru a evita colapsul sezonului agricol.
-
Șoc energetic global: Blocarea Strâmtorii Ormuz a oprit exporturile de GNL ale Qatarului, provocând o explozie de 72,5% a prețului gazelor în Europa și punând în pericol refacerea stocurilor pentru iarnă.
-
Amenințare asupra agriculturii: Regiunea furnizează 25% din îngrășămintele pe bază de azot; oprirea livrărilor exact înainte de plantare riscă să scadă producția agricolă și să crească prețurile alimentelor.
-
Efect de domino economic: Costurile mari cu energia și inputurile agricole frânează redresarea PIB-ului european, forțând state precum Brazilia sau India să caute soluții de urgență pentru a evita colapsul sezonului agricol.
Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Flăcările înfruntărilor militare au cuprins Orientul Mijlociu. Variabile esențiale sunt timpul și impactul asupra infrastructurii. Încetarea conflictului cu efecte minore asupra facilităților de producție, conductelor de transport, porturilor și navelor ar însemna o șansă de revenire foarte rapidă la normal. În același timp, fiecare rachetă care distruge echipamente costisitoare și deseori complexe adaugă la durata totală a revenirii la alimentarea piețelor de energie afectate de război. În timp ce petrolul captează mai ales atenția, efectele conflictului sunt mult mai largi. Prin strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ o cincime din gazul natural lichefiat mondial, și aproape întreg volumul de export al Qatar-ului. Cel mai mare complex industrial pentru exportul de GNL este Ras Laffan, în Qatar. În plan era extinderea capacității câmpului petrolier cu proiectul NFE (North Field East) care ar fi dus capacitatea anuală la 110 milioane de tone de la 77 anterior. Qatarul este al doilea exportator al lumii, după SUA, și aprovizionează aproximativ 20% din piața globală.
După atacurile Iranului, producția de GNL și produse conexe pentru export în Qatar a încetat, iar piețele au reacționat puternic. În plus, de la 50 de vase pe zi, traficul a scăzut aproape la 0, și 13 vase de transport GNL, cu peste 1 milion de tone de gaz sunt blocate în prezent în interiorul Golfului Persic.
Cotațiile Dutch TTF pentru gaze naturale au crescut laa 55,145 EUR/MWh marți la închidere de la 31,959 EUR/MWh pe 27 februarie, un salt de 72,5% în doar câteva ședințe. Prețurile sunt chiar mai volatile decât în cazul petrolului, astfel încât situația se poate schimba foarte rapid, la orice semn de calmare sau intensificare a conflictului. Pentru Europa și Asia, efectele sunt vizibile, creșterea capacității de transport dinspre SUA sau alte surse fiind insuficientă pentru a acoperi nevoile pe termen scurt. Nivelul stocurilor la începutul lunii martie este de aproximativ 30%, după o iarnă cu episoade severe. Pe de altă parte, încălzirea vremii reduce masiv consumul anticipat pe termen scurt. Pentru blocul economic european, însă, sezonul cald este perioada refacerii stocurilor, în pregătirea următorului sezon rece, și costul mediu ponderat ținut sub control este important pentru păstrarea impulsului de revenire a PIB-ului. În același timp, industria europeană are nevoie de un preț redus al energiei, chiar sub nivelurile de dinaintea conflictului din Iran, pentru a câștiga într-o severă competiție globală. În Germania prețul energiei electrice a fost într-o tendință de creștere, atât în privința mediei, cât și a vârfurilor, față de luna februarie, mergând în sensul opus celui dorit.
Și cu toate acestea, gazul natural nu este singurul produs esențial perturbat. Îngrășăminte esențiale pentru volumul producției agricole mondiale sunt produse în regiunea Golfului Persic, care furnizează aproximativ un sfert din volumul mondial de produse pe bază de azot. Qatar-ul exportă între 5,5 și 6 milioane de tone, Iranul 5 milioane de tone de uree. Orientul Mijlociu furnizează peste o treime din ureea transportată maritim. Structura pieței îngrășămintelor este diferită de cea a petrolului sau gazelor naturale. Cererea urmează tiparele sezoniere, fiind apropiată de modelul ”la timp”, utilizat deseori în industria auto, față de un model de stocare și creare de rezerve de siguranță. Momentul în care ar surveni o eventuală subalimentare a piețelor cu îngrășăminte, dacă gâtuirea transporturilor continuă o perioadă mai lungă, este deosebit de delicată, înaintea sezonului de plantare din emisfera nordică. În funcție de sortiment, prețul ureei a crescut cu 15-17% față de cotațiile pre-criză. Mai puține îngrășăminte poate însemna producție agricolă mai redusă și în final prețuri mai mari, deși episodul conflictului din Ucraina a arătat că anumite regiuni au fost robuste, găsind soluții creative sau beneficiind de o reziliență a culturilor. Efectele situației din Orientul Mijlociu se văd deja: Brazilia, cel mai mare importator global, a repornit fabrici de îngrășăminte în două regiuni pentru a salva sezonul de plantare pentru soia. India, cu 60% importuri din Qatar, a început negocieri cu Rusia. În Europa, fermierii întrevăd costuri mai mari pentru culturile anului acesta.
Durata conflictului este esențială pentru amploarea efectelor în piețele de energie, cu ramificații și în agricultură în Europa. Prelungirea luptelor pentru mai multe săptămâni ar avea consecințe asupra costurilor energiei, complicând redresarea economiei europene, în plus limitând eficiența unui sezon agricol care, de altfel, se poziționa promițător anul acesta.
📈US100 revine peste media EMA pe 100 de zile
Pariul pe dolar: Aurul profită de corecția monedei americane în timp ce petrolul se răcește
Sinteza piețelor: Acțiunile din sectorul energetic se retrag pe fondul speranțelor crescânde privind sfârșitul războiului cu Iranul 🌍 (10.03.2026)
Graficul zilei: JP225 crește în urma revizuirii neașteptate în sus a PIB-ului 🇯🇵 📈 Revine Japonia în joc❓
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."