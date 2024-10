📈GBPUSD câștigă înaintea ședinței BoE

La ce s─â ne a╚Ötept─âm de la decizia din septembrie a B─âncii AnglieiÔŁô Decizia B─âncii Angliei vine la o zi dup─â o reducere mai mare dec├ót consensul a ratei dob├ónzii de c─âtre Rezerva Federal─â. Acest lucru ridic─â ├«ntreb─âri cu privire la starea economiei americane ╚Öi la desf─â╚Öurarea politicii monetare de c─âtre alte b─ânci centrale. Cu toate acestea, anali╚Ötii de la Bloomberg Intelligence prev─âd c─â Banca Angliei va men╚Ťine o abordare prudent─â ╚Öi va l─âsa ratele dob├ónzilor neschimbate la 5%. Se a╚Öteapt─â ca BoE s─â adopte o abordare prudent─â pentru a semnala ritmul de reducere a ratelor ├«n viitor. Punctul principal ar putea fi decizia privind reducerea bilan╚Ťului b─âncii ├«n anul urm─âtor ╚Öi implica╚Ťiile acesteia pentru strategia fiscal─â a ╚Ť─ârii. Se a╚Öteapt─â o decizie unanim─â de reducere a bilan╚Ťului cu 100 de miliarde de lire sterline, care s─â corespund─â obiectivului pentru 2023. Principalele date privind decizia de ast─âzi a B─âncii de Economii: ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Anali╚Ötii se a╚Öteapt─â ca ratele dob├ónzilor s─â r─âm├ón─â la 5%, ├«n ciuda reducerii de ieri a Fed

Se a╚Öteapt─â o decizie unanim─â de reducere a bilan╚Ťului cu 100 de miliarde de lire sterline, ├«n conformitate cu obiectivul pentru 2023

Banca ├«╚Öi va men╚Ťine probabil pozi╚Ťia prudent─â cu privire la viitoarele reduceri ale ratelor

Infla╚Ťia CPI din august a r─âmas la 2,2%, sub previziunile BOE, ceea ce ar putea influen╚Ťa deciziile viitoare

Creșterea PIB în al doilea trimestru al anului 2024 a fost ușor mai slabă decât se preconiza, indicând o încetinire a economiei

Decizia va fi anun╚Ťat─â la 14:00 ora Rom├óniei Modelul analitic al Bloomberg, care evalueaz─â atitudinea bancherilor individuali ai BoE ├«n ceea ce prive╚Öte comentariile pe care le fac, pare s─â confirme c─â, ├«n medie, ace╚Ötia men╚Ťin o pozi╚Ťie neutr─â cu privire la ratele dob├ónzilor actuale. Sursa: Bloomberg Financial LP Ce arat─â datele macroeconomice actuale? ┬á Principala m─âsur─â a infla╚Ťiei britanice r─âm├óne ├«n prezent ├«n zona ╚Ťint─â a B─âncii Angliei. Pe de alt─â parte, ├«ns─â, valorile de baz─â r─âm├ón tot timpul ridicate, reduc├ónd efectiv ╚Öansele unei pozi╚Ťii dovish a BoE pe termen scurt. Sursa: XTB Cu toate acestea, cre╚Öterea salariilor ├«n Marea Britanie ├«ncetine╚Öte, ceea ce va ├«ncuraja bancherii s─â relaxeze condi╚Ťiile monetare din economie pe termen mediu. Sursa: XTB Cum ar putea reac╚Ťiona lira sterlin─â la decizia ├«n sine? ┬á Privind doar ratele dob├ónzilor ╚Öi traiectoria actual─â, evaluat─â de pia╚Ť─â, a modific─ârilor acestora pe termen de 12 luni, putem observa c─â politica BoE ar putea r─âm├óne una dintre cele mai agresive, ceea ce ar putea, teoretic, s─â sprijine lira pe pia╚Ťa valutar─â pe termen mai lung. Sursa: Bloomberg Financial LP Analiz─â tehnic─â GBPUSD (W1 ╚Öi D1) ┬á Lira sterlin─â men╚Ťine un trend ascendent dinamic fa╚Ť─â de dolarul american ╚Öi, astfel, se desprinde spre noi v├órfuri locale, care nu au mai fost observate pe perechea GBPUSD din martie 2022. ├Än acest moment, se pare c─â fundamentele pot sus╚Ťine ├«n continuare tendin╚Ťa vizibil─â ├«n prezent. Sursa: xStation ┬á GBPUSD se men╚Ťine peste v├órful de anul trecut ╚Öi peste retragerea Fibonacci de 23,6%. O tendin╚Ť─â ascendent─â a fost evident─â pe indicatorul RSI ├«nc─â din aprilie, iar o ie╚Öire din zona neutr─â de la v├órf ar putea indica un semnal cresc─âtor. MACD tranzac╚Ťioneaz─â, de asemenea, v├órfuri superioare ╚Öi minime inferioare. Pentru v├ónz─âtori, primul test ar fi o mi╚Öcare sub suportul de la retragerea Fibonacci de 23,6%. Sursa: xStation

