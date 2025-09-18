⌚GBPUSD crește înaintea deciziei BoE

Se așteaptă ca Banca Angliei să mențină ratele dobânzilor, următoarea reducere fiind amânată pentru anul viitor Se așteaptă ca Banca Angliei să mențină ratele dobânzilor la 4% în cadrul ședinței de astăzi. De asemenea, ar putea semnala o reducere a ritmului programului său de înăsprire cantitativă (QT), de la 100 miliarde de lire sterline la 65 miliarde de lire sterline pe an. Această măsură ar fi o reacție la randamentele excesiv de ridicate ale obligațiunilor de stat și la inflația persistentă, care rămâne peste ținta băncii centrale. Decizia va fi anunțată la 14:00 ora României. Randamentele ridicate reprezintă un risc pentru piețe De la ultima ședință a Comitetului de politică monetară (MPC), randamentul obligațiunilor britanice pe 30 de ani a crescut semnificativ. Deși o parte din această creștere reflectă tendințele globale, factorii interni, inclusiv îngrijorările legate de situația fiscală și compoziția cererii de datorii, au contribuit la această creștere. BoE estimează că QT ar putea adăuga 15-25 de puncte de bază la randamentele obligațiunilor pe 10 ani, ceea ce reprezintă o amenințare la adresa lichidității pieței și a eficacității programului său de vânzare de active. În consecință, există o mare probabilitate de încetinire a reducerii bilanțului, cu o oprire completă a QT într-o etapă ulterioară. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Inflația persistentă rămâne o problemă Inflația CPI din Marea Britanie a înregistrat în august o valoare de 3,8%, în conformitate cu proiecțiile MPC, dar încă mult peste ținta stabilită. O evoluție pozitivă a fost scăderea inflației serviciilor la 4,7%, deși aceasta rămâne la un nivel foarte ridicat. În ciuda semnalelor de încetinire a creșterii (PIB-ul în al doilea trimestru la +0,3%), datele cumulate sugerează că procesul de dezinflație ar putea fi mai lung decât se presupunea anterior. Acest lucru susține politica de menținere a ratelor dobânzilor neschimbate. Potrivit Bloomberg, următoarea reducere a ratei dobânzii ar putea avea loc abia în primăvara anului viitor, o perspectivă care ar putea consolida lira sterlină. Inflația din Marea Britanie este în creștere și rămâne ridicată, în ciuda încetinirii creșterii salariilor. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Prima reducere a ratei dobânzii complet anticipată este așteptată în aprilie anul viitor. Sursa: Bloomberg Finance LP GBPUSD la un nivel tehnic cheie GBPUSD testează astăzi nivelul de 1,3650, cel mai ridicat preț de închidere din 7 iulie. Lira sterlină câștigă teren odată cu slăbirea dolarului, în urma deciziei de ieri a Fed. O slăbire suplimentară a dolarului și o nouă testare a nivelului de 1,19 pentru EURUSD ar putea duce la o testare a maximelor locale din iulie, în apropierea nivelului de 1,3700. Cu toate acestea, dacă tonul BoE va fi perceput astăzi drept dovish, este posibilă o scădere înapoi către nivelul de suport de 1,36.

