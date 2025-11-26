GBPUSD crește pe fondul publicării de către OBR a perspectivelor fiscale ale Regatului Unit 📈

Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară (OBR) a publicat în mod neașteptat pe site-ul său web perspectivele economice și fiscale pentru noiembrie 2025 înainte de anunțul oficial al bugetului de către ministrul de finanțe Rachel Reeves, provocând confuzie pe piață. Ipotezele cheie prezentate în raport: Ipotezele OBR: acum vs anterior OBR britanic prevede împrumuturi guvernamentale de 138,3 miliarde de lire sterline în 2025-2026 și de 117,7 miliarde de lire sterline în 2026-2027.

Prognoza de creștere a productivității pe termen mediu a fost redusă de la 1,3% anterior la 1,0%, ceea ce reprezintă un semnal structural negativ pentru potențialul de creștere pe termen lung al economiei.

Înghețarea pragurilor impozitului pe venit va fi prelungită de la 2028-2029 la 2030-2031. Potrivit OBR, se preconizează că acest lucru va genera venituri suplimentare de aproximativ 8 miliarde de lire sterline în 2029-2030, cu un an mai mult decât se estimase anterior, împingând treptat mai mulți contribuabili în categorii de impozitare mai mari, pe măsură ce salariile cresc.

Se preconizează că veniturile obținute din majorările de impozite și modificările fiscale vor ajunge la 26,1 miliarde de lire sterline anual în 2029-2030, comparativ cu o traiectorie a sarcinii fiscale mai redusă în previziunile din martie.

Prognoza privind creșterea medie reală a PIB-ului a fost redusă la aproximativ 1,5% pe an, cu 0,3 puncte procentuale mai puțin decât prognoza OBR din martie.

Excedentul bugetar curent al sectorului public pentru 2029-2030 a fost majorat la 21,7 miliarde de lire sterline, de la 9,9 miliarde de lire sterline prognozate în martie. Acest lucru poate părea „pozitiv”, dar este realizat în principal prin creșterea impozitelor și înghețarea pragurilor.

Începând din 2028, va fi introdusă o taxă pe kilometraj pentru mașinile electrice: 3 pence pe milă pentru vehiculele electrice cu baterie (BEV) și 1,5 pence pentru vehiculele electrice hibride (PHEV), indexată la CPI, care se preconizează că va deveni o nouă sursă semnificativă de venituri.

O restricție privind beneficiile „sacrificiului salarial”: contribuțiile la pensii de peste 2.000 de lire sterline pe an vor fi supuse NIC începând din aprilie 2029, ceea ce va crește efectiv sarcina fiscală asupra contribuțiilor mai mari.

Un nou impozit pe proprietățile scumpe: o taxă suplimentară pentru locuințele cu o valoare de peste 2 milioane de lire sterline, începând din 2028, care se preconizează că va genera aproximativ 0,4 miliarde de lire sterline pe an. Lira sterlină a scăzut, iar randamentele titlurilor de stat britanice au crescut după ce piețele au reacționat la informațiile privind bugetul și la creșterea preconizată a împrumuturilor guvernamentale. Perechea GBPUSD înregistrează astăzi o creștere. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."