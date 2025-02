⏬GBPUSD pierde 0,6% înainte de BoE

Astăzi la 14:00 ora României Banca Angliei va anunța decizia privind rata dobânzii 📄 Se așteaptă ca BoE să reducă ratele dobânzilor pentru a treia oară în ciclul actual

GBPUSD rămâne ridicat din cauza slăbirii dolarului american, determinată de eliminarea parțială a tarifelor de către SUA. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, Donald Trump nu a menționat Marea Britanie în contextul tarifelor .

În același timp, economia Regatului Unit se confruntă cu dificultăți , ceea ce ar putea juca în defavoarea lirei sterline. Băncile centrale în vremuri de incertitudine Tarifele impuse de Donald Trump cresc semnificativ incertitudinea în rândul tuturor bancherilor centrali din întreaga lume. Tarifele - fie ele directe sau indirecte - reprezintă o amenințare sub forma creșterii inflației și a încetinirii economiei. Ca urmare, băncile centrale adoptă o poziție de incertitudine, așa cum s-a văzut în cazul Băncii Canadei, al Fed sau chiar al BCE. O situație similară poate apărea în cazul BoE. Deși slăbiciunea economiei sugerează o continuare a reducerilor ratelor dobânzilor, iar mișcarea de astăzi este cotată aproape 100%, încă nu putem fi siguri cu privire la viitor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cu toate acestea, astăzi ratele dobânzilor ar trebui reduse cu 25 de puncte de bază. Aceasta înseamnă că, după mișcarea de astăzi, rata principală a dobânzii va scădea de la 4,75% în prezent la 4,5%. Astăzi, piața estimează aproape în totalitate o mișcare din partea Băncii Angliei. Cu toate acestea, problema cheie este ce cale așteaptă bancherii britanici în lunile următoare. Sursa: Bloomberg Finance LP O imagine economică mixtă Economia britanică nu se află într-o formă bună de mult timp. Deși începutul anului 2024 a fost promițător, în ultima perioadă am observat în esență o creștere economică plată. Acest lucru indică faptul că unii bancheri sunt în favoarea unor reduceri mai agresive, în timp ce alții încă văd riscuri inflaționiste semnificative. Merită menționat faptul că astăzi vom primi și cele mai recente proiecții privind inflația, care ne-ar putea oferi o idee mai bună despre planurile Băncii Angliei. Cel mai probabil, BoE va crește așteptările privind inflația pentru viitor și va reduce previziunile de creștere, punând sub semnul întrebării deciziile viitoare. Cu toate acestea, ne așteptăm ca, cel puțin pentru moment, BoE să rămână la planul său de a continua reducerile trimestriale ale ratei dobânzii. Creșterea economică în Regatul Unit pare foarte slabă. Dacă ne uităm la principalele componente economice, situația nu pare optimistă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Vânzările de retail se confruntă cu creșterea de mai multe luni și rămân staționare. În termeni reali, observăm un declin. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Deși vânzările de retail au înregistrat o creștere puternică de la an la an, aceasta s-a datorat unui efect de bază scăzut. Sentimentul consumatorilor este cel mai scăzut din ultimele câteva luni. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Producția industrială revine la scăderi, iar indicatorii principali sugerează o perspectivă și mai slabă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Inflația își va reveni cel mai probabil în ianuarie, nu numai din cauza costurilor mai mari ale energiei, ci și a factorilor salariali. Se așteaptă ca BoE să își majoreze proiecțiile privind inflația. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Randamentele obligațiunilor au scăzut ușor în ultima perioadă, ceea ce ar putea să nu mai ofere un sprijin puternic pentru lira sterlină. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Cum va reacționa piața? Lira sterlină se retrage astăzi înainte de decizie. Economia pare să fie în stare slabă, ceea ce poate crește șansele unei poziții mai dovish din partea băncii. În același timp, însă, există riscuri semnificative de inflație. Proiecțiile pot determina în cele din urmă următoarele mișcări pentru lira sterlină. În plus, riscurile legate de tarife vor contribui la cea mai mare volatilitate. Chiar dacă Trump nu impune tarife asupra Regatului Unit, dar decide să implementeze tarife asupra UE, acest lucru va avea un impact și mai mare asupra economiei britanice. Ca urmare, perechea GBPUSD rămâne vulnerabilă la potențiale scăderi. Pe de altă parte, dacă banca indică faptul că pune pauză reducerilor suplimentare din cauza incertitudinii, nu este exclus ca perechea GBPUSD să încerce să testeze zona 1,2575 în viitorul apropiat. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."