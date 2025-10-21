GE Aerospace: Câștiguri uriașe și un nou maxim istoric ✈️

Aspecte esențiale GE Aerospace a mulțumit investitorii, depășind așteptările în aproape toate domeniile

Veniturile și profiturile au crescut semnificativ, în ciuda creșterii modeste a comenzilor

Atât divizia militară, cât și cea civilă înregistrează o creștere rapidă

Lanțul de aprovizionare rămâne puternic și fiabil

Compania și-a revizuit în sus previziunile pentru anul fiscal

GE Aerospace, o filială a gigantului General Electric, este lider mondial în domeniul propulsiei aeronautice, al soluțiilor de service și al sistemelor și soluțiilor de apărare. Astăzi, înainte de începerea sesiunii bursiere, compania publică rezultatele pentru al treilea trimestru al anului fiscal. Compania operează o vastă flotă de motoare comerciale și militare, iar starea acesteia are o importanță deosebită pentru sectoarele aviației și apărării la nivel mondial. Investitorii au fost încântați de rezultate, deoarece compania (mamă) a deschis cu o creștere de peste 4% și a atins un nou record istoric. În al treilea trimestru, s-a anunțat că comenzile au crescut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania a raportat, de asemenea, o creștere de 26% a profitului operațional comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Au existat, de asemenea, creșteri ale câștigurilor pe acțiune și ale fluxului de numerar disponibil, acesta din urmă crescând cu aproximativ 30%, iar EPS cu până la 44%. Acest lucru sugerează că nu numai veniturile au crescut, ci și eficiența operațională și conversia numerarului s-au îmbunătățit. În termeni numerici: compania a declarat că fluxul de numerar liber s-a ridicat la 2,4 miliarde de dolari (+30% față de anul precedent), iar EPS ajustat a atins 1,66 dolari, reprezentând o creștere de 44%. Defalcarea activității pe segmente: În segmentul „ Motoare comerciale și servicii ”, cererea de servicii (inclusiv întreținere și piese de schimb) a crescut cu 32% față de anul precedent, în timp ce veniturile din aceste servicii au crescut cu 28% .

În segmentul „ Tehnologii de apărare și propulsie ”, veniturile au crescut cu 26% față de anul precedent, în timp ce profitul în această parte a activității a crescut cu 75% , sugerând îmbunătățiri semnificative ale marjei și beneficii din optimizarea costurilor sau îmbunătățirea mixului de clienți-produse.

GE Aerospace a subliniat, de asemenea, în declarația sa că lanțul de aprovizionare funcționează solid , compania declarând că furnizorii livrează aproximativ 95% din volumul declarat la timp. Combinat cu cererea în creștere, acest lucru oferă companiei o mare încredere că nu va fi limitată de disponibilitatea materialelor sau a componentelor. Cea mai bună veste pentru investitori s-a dovedit a fi schimbarea previziunilor pentru întregul an fiscal. Compania și-a revizuit previziunile: creșterea veniturilor este acum stabilită nu doar la aproximativ 10%, ci la „peste 15%”. Profitul operațional a fost ajustat în sus cu aproximativ 300 de milioane de dolari, iar fluxul de numerar liber este de așteptat să depășească 7 miliarde de dolari (față de previziunea anterioară de 6 miliarde de dolari). Acest lucru reprezintă un impuls pozitiv semnificativ pentru piață, conducerea semnalând că este capabilă nu numai să mențină o creștere puternică, ci și să-și depășească propriile așteptări. Rezultatele din al treilea trimestru arată că GE Aerospace se află într-o stare foarte bună: în ciuda unei creșteri relativ modeste a comenzilor, compania a reușit să genereze o creștere puternică a rezultatelor operaționale și a fluxurilor de numerar. Catalizatorul cheie par să fie serviciile post-vânzare, inclusiv întreținerea, piesele de schimb și vizitele la magazin, care generează în mod tradițional marje mai mari decât vânzarea de motoare noi. În segmentul CES, s-a înregistrat o creștere de 32% a serviciilor și o creștere de 28% a veniturilor din servicii, ceea ce susține această teză. Pe de altă parte, segmentul de apărare (DPT), cu o creștere uriașă a profitului, sugerează că gestionarea costurilor, îmbunătățirea mixului de clienți sau contracte și, posibil, prețurile mai mari au avut un impact clar. Acesta este un semnal foarte pozitiv într-un sector în care presiunea costurilor și perturbările lanțului de aprovizionare pot acționa în sens invers. Creșterea previziunilor este adesea un moment în care piața începe să evalueze activ compania, așteptându-se la continuarea tendinței. Indicarea faptului că fluxul de numerar liber va depăși 7 miliarde de dolari este deosebit de importantă. Generarea puternică de numerar este fundamentul care permite investiții, dezvoltarea de noi tehnologii și politici potențial atractive pentru acționari, cum ar fi răscumpărarea de acțiuni și dividendele. Desigur, trebuie avuți în vedere mai mulți factori de risc. În primul rând, comenzile au crescut cu doar 2% față de anul precedent, ceea ce înseamnă că majorările punctuale sau efectele de bază pot fi mai puțin spectaculoase decât în timpul redresării rapide a industriei aviatice. În al doilea rând, deși lanțul de aprovizionare se îmbunătățește, situația pieței muncii nu este cea mai bună, iar industria aviatică este încă sensibilă la întreruperile materiale, inflația costurilor și presiunea salarială. În al treilea rând, o bază comparativă ridicată poate limita ratele de creștere viitoare, mai ales atunci când redresarea piețelor aviatice este mai graduală. În plus, previziunile ridicate reprezintă întotdeauna o provocare, deoarece piața se așteaptă ca o companie să le atingă sau să le depășească. În cazul unor dezamăgiri, evaluarea poate fi susceptibilă de corecție. Pentru investitori, rezultatele GE Aerospace semnalează un început puternic al celui de-al patrulea trimestru și o bază bună pentru un an cu venituri și o dinamică a profitului mai mari. Compania demonstrează că poate crește din punct de vedere operațional și poate genera eficient numerar, ceea ce este deosebit de important în capitalul tehnologic cu investiții intensive. Dacă managementul menține un ritm bun, iar piața serviciilor de aviație și a comenzilor de motoare continuă să se dezvolte, acțiunile companiei pot fi o poziție interesantă în sectorul aviației/apărării. În același timp, investitorii ar trebui să monitorizeze dacă ritmul de creștere a comenzilor începe să se accelereze, deoarece rezultatele puternice rezultă în mare parte din optimizare, mix și livrări, nu doar din creșterea pură a unităților. Rezultatele din octombrie confirmă faptul că GE Aerospace se află într-o fază puternică, iar conducerea este suficient de încrezătoare pentru a ridica întregul set de previziuni pentru anul în curs. Este un moment potrivit pentru a analiza mai atent compania. GE.US (interval zilnic) Sursa: xStation 5

