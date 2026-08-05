Comentariu privind piața valutară – dolarul se află sub presiune... deocamdată

Aspecte esențiale EURUSD se apropie de 1,1550 în așteptarea datelor cheie din SUA

PETROLUL sub 80 de dolari, sprijină monedele europene

Urmează publicarea unor date cheie din SUA

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Ședința Fed de săptămâna trecută a modificat sentimentul de pe piața valutară, fără însă a schimba echilibrul de pe această piață. Dolarul se află sub o presiune (moderată), dar acest lucru nu trebuie neapărat să fie un proces permanent. O Fed mai puțin „hawkish”, speranțele reînnoite privind un acord cu Iranul, intervenția pe piața yenului – toate aceste elemente nu favorizează moneda americană. După prima conferință de presă, piața l-a catalogat pe Warsh drept un „hawk” și a dezvoltat așteptări nerealiste privind traiectoria de politică monetară din acest an, care s-au lovit de un zid la ședința din iulie. Fed ar putea totuși să majoreze ratele în acest an, dar se poate observa că FOMC-ul condus de Warsh va fi pur și simplu echilibrat și, în ciuda accentuării importanței readucerii inflației la ținta stabilită, direcția politicii monetare (în termeni de restrictivitate) s-ar putea să nu fie atât de diferită până la sfârșitul mandatului lui Powell. Prețurile petrolului (cotația Brent) au scăzut de la 95 la 79 de dolari în câteva zile, ceea ce este destul de surprinzător. Am înregistrat cea mai mare scădere după weekend, când, în loc de atacul anunțat, Trump a început din nou să menționeze un potențial acord. Se pare, încă o dată, că este aceeași poveste care se va încheia cu dezamăgire și tensiuni reînnoite. Partea americană depinde de acord (aici un fapt interesant este articolul de astăzi al Reuters, care sugerează că SUA a folosit aproape toate rachetele pentru lovituri de precizie), și mai precis administrația prezidențială înaintea alegerilor din toamnă. Partea iraniană a negat că ar trebui să aibă loc vreo negociere, așa că este greu să ne așteptăm în mod realist la un progres major în acest sens, dar până acum scăderea prețurilor petrolului contribuie la îmbunătățirea sentimentului pieței, iar acest lucru slăbește, în același timp, dolarul. Există, de asemenea, o intervenție pe piața yenului, unde, pentru prima dată în acest ciclu, Trezoreria americană a susținut moneda japoneză. Oficial, „în interesul economiei globale”, dar piața poate interpreta acest lucru și ca o aversiune a administrației (puternic axată pe competitivitatea industriei americane) față de un dolar excesiv de puternic. Întrebarea este, însă, cât timp va dura acest impuls. Lăsând deoparte îndoielile menționate anterior cu privire la Iran, economia americană este, mai presus de toate, puternică. Există un val de investiții în centrele de date, iar acest lucru începe să se vadă – de exemplu, în indicele ISM al industriei publicat luni. Dacă datele rămân solide, presiunea asupra Fed (și asupra dolarului) se va intensifica din nou. A doua jumătate a săptămânii ne aduce o serie de publicații macroeconomice importante din SUA. Astăzi avem raportul ADP (15:15 ora României) și indicele ISM pentru sectorul serviciilor (17:00 ora României), iar vineri vom avea raportul NFP de pe piața muncii.

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