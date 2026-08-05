Aurul câștigă 2% și depășește maximul ultimei luni 🔼 Slăbirea dolarului și scăderea prețului petrolului stimulează piețele metalelor prețioase

Prețurile aurului au înregistrat o revenire puternică, urcând la cel mai înalt nivel de la începutul lunii iulie, pe fondul slăbirii dolarului american și al scăderii randamentelor titlurilor de stat, care au stimulat cererea pentru acest metal prețios. Investitorii sunt din ce în ce mai concentrați asupra perspectivelor de politică monetară ale Rezervei Federale, urmărind în același timp evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu, care continuă să modeleze așteptările privind inflația și sentimentul general de risc al pieței. În acest moment, aurul este influențat în principal de evoluția ratelor reale ale dobânzii și de așteptările privind politica Fed, știrile geopolitice jucând un rol secundar. În urma ultimei reuniuni a Fed, piețele și-au redus o parte din așteptările privind creșteri suplimentare ale ratei dobânzii în acest an, în timp ce semnalele unei detensionări diplomatice treptate între Statele Unite și Iran au oferit un sprijin suplimentar pe termen scurt pentru aur.

Dolarul mai slab și randamentele mai mici ale obligațiunilor susțin din nou aurul

Principalul catalizator al ultimei creșteri a fost combinația dintre un dolar american mai slab și randamentele mai mici ale obligațiunilor de stat americane pe 10 ani. Din punct de vedere istoric, acest context a fost extrem de favorabil pentru aur, întrucât scăderea randamentelor reduce costul de oportunitate al deținerii unui activ fără dobândă, în timp ce un dolar mai slab face aurul mai atractiv pentru investitorii care utilizează alte monede.

Un sprijin suplimentar a venit din partea optimismului crescând cu privire la îmbunătățirea relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran. Așteptările privind o eventuală atenuare a tensiunilor geopolitice au redus îngrijorările legate de reapariția presiunilor inflaționiste provenite de pe piețele energetice. Ca urmare, randamentele obligațiunilor de stat au scăzut, creând un context mai favorabil pentru creșterea prețurilor aurului.

Din perspectivă macroeconomică, investitorii nu se mai concentrează exclusiv asupra evoluțiilor geopolitice în sine, ci mai degrabă asupra modului în care acestea influențează inflația, așteptările privind politica monetară și evaluarea datoriei publice americane. Acești trei factori au rămas factorii determinanți ai prețurilor aurului de luni de zile și continuă să dicteze direcția pieței.

Datele privind piața muncii din SUA și Fed rămân factorii-cheie

Următorul test major pentru aur va veni din partea datelor privind piața muncii din SUA, în special raportul ADP privind ocuparea forței de muncă și, mai important, datele privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) de vineri. Orice semne de răcire a pieței muncii ar putea reduce și mai mult așteptările privind o înăsprire suplimentară a politicii monetare a Fed, ceea ce, de obicei, susține aurul printr-o nouă scădere a randamentelor titlurilor de stat.

În același timp, mulți economiști continuă să creadă că Rezerva Federală ar putea fi nevoită să mențină o politică monetară restrictivă pentru a readuce inflația la ținta de 2%. Într-un astfel de scenariu, ratele reale ale dobânzii ar putea crește din nou, limitând potențialul de creștere al aurului și putând declanșa o corecție sub nivelurile psihologice cheie urmărite în prezent de investitori.

Și alte metale prețioase dau semne de redresare. Argintul își continuă puternicul impuls ascendent, în timp ce platina și paladiul au urcat la cele mai înalte niveluri înregistrate din iunie, sugerând că îmbunătățirea sentimentului se extinde mult dincolo de aur. Investitorii par să-și refacă expunerea la active tangibile ca parte a diversificării portofoliului, pe fondul incertitudinii monetare și geopolitice persistente.

Graficul GOLD(interval zilnic)

Aurul se apropie de o testare a mediei mobile exponențiale pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie) în apropierea nivelului de 4.230 USD pe uncie. O depășire susținută a acestui nivel ar semnala o îmbunătățire a dinamicii pe termen scurt și ar marca prima depășire a EMA50 din martie. În primăvară, această medie mobilă a acționat în repetate rânduri ca un plafon pentru încercările anterioare de redresare, devenind astfel un important nivel de rezistență tehnică. Pe partea descendentă, zona 4.000–4.050 USD pe uncie rămâne zona-cheie de suport, unde cumpărătorii au reintrat în mod constant pe piață în ultimele luni.

Sursa: xStation5