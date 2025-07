Goldman Sachs raportează cele mai mari venituri trimestriale din acțiuni 📊

Goldman Sachs (GS.US) a dat startul sezonului de raportare a rezultatelor financiare, alăturându-se altor bănci importante care au publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2025. Similar altor bănci mari din SUA cu o prezență semnificativă în domeniul bancar de investiții, Goldman Sachs a raportat venituri solide, impulsionate de redresarea piețelor financiare după vânzările masive din aprilie. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Compania a raportat venituri nete de 14,58 miliarde de dolari, o creștere de 15% față de anul precedent. Deși această cifră este mai mică decât cea din trimestrul anterior, ea a depășit semnificativ estimările de 13,53 miliarde de dolari. Segmentul veniturilor din tranzacționarea de acțiuni a înregistrat cea mai puternică dinamică, crescând cu 23% față de anul precedent, până la 4,3 miliarde de dolari. Acesta este cel mai bun rezultat din istoria companiei pentru acest segment, determinat în mare parte de o creștere de 45% față de anul precedent a veniturilor din brokeraj. Veniturile din tranzacționarea acțiunilor Goldman Sachs. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Compania a înregistrat, de asemenea, o eficiență a costurilor mai bună decât se aștepta, reflectată într-un raport de eficiență mai mic (procentul costurilor din venituri) de 63,4%, comparativ cu previziunile de 64,8%. Acest lucru a contribuit la o creștere a profitului net pe acțiune (EPS) de 10,91 dolari, comparativ cu 8,62 dolari în anul precedent. În ciuda rezultatelor solide, Goldman Sachs (similar cu JP Morgan Chase) înregistrează astăzi o scădere de aproximativ 0,5%. Reacția pieței la aceste rezultate rămâne neutră, perspectiva consolidării tendințelor de creștere a profiturilor oferind mai degrabă un potențial de creștere pe termen lung pentru bancă, decât o revenire pe termen scurt. Rezultate pentru trimestrul al doilea al anului 2025: Venituri: Venituri nete: 14,58 miliarde USD (+15% față de anul precedent); estimări: 13,53 miliarde USD

Venituri din vânzări și tranzacții FICC: 3,47 miliarde USD; estimări: 3,26 miliarde USD

Venituri din vânzări și tranzacții cu acțiuni: 4,30 miliarde USD; estimări: 3,72 miliarde USD

Venituri nete din activitatea bancară globală și piețe: 10,12 miliarde USD (+24% față de anul precedent); estimări: 9,03 miliarde USD

Venituri din activitatea bancară de investiții: 2,19 miliarde USD (+27% față de anul precedent); estimări: 1,8 miliarde USD

Venituri din activitatea de consultanță: 1,17 miliarde USD (+71% față de anul precedent); estimări: 852,7 milioane USD

Venituri din subscrierea de acțiuni: 428 milioane USD (+1,2% față de anul precedent); estimări: 384,8 milioane USD

Venituri din subscrierea de obligațiuni: 589 milioane USD (-5,3% față de anul precedent); estimări: 592,5 milioane USD

Venituri nete din dobânzi: 3,10 miliarde USD; estimări: 2,43 miliarde USD Indicatori de profitabilitate: EPS: 10,91 dolari (față de 8,62 dolari în aceeași perioadă a anului trecut)

EPS ajustat: 10,91 dolari; estimări: 9,77 dolari

ROE (rentabilitatea capitalului propriu): +12,8%; estimări: +11,3%

Indicator de eficiență: 63,4%; estimări: 64,8% Costuri și pierderi: Pierdere înainte de impozitare din soluții de platformă: 57 milioane USD; estimări: pierdere de 85,6 milioane USD

Provizioane pentru pierderi din credite: 384 milioane USD (+36% față de anul precedent)

Cheltuieli operaționale totale: 9,24 miliarde USD (+8,3% față de anul precedent) Bilanț: Depozite totale: 466 miliarde USD (-1,1% trimestrial)

Rata CET1 standardizată: 14,5%; estimări: 14,7%

Valoarea contabilă pe acțiune: 349,74 dolari (față de 327,13 dolari în aceeași perioadă a anului trecut)

Active administrate: 3,29 trilioane de dolari (+12% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Intrări nete totale din AUS: 5 miliarde de dolari (-93% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Împrumuturi: 217 miliarde de dolari; estimări: 211,09 miliarde de dolari

