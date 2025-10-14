Graficul zilei – Argint (14.10.2025)

pentru 2026), în timp ce perspectivele tehnice sugerează că tendința ascendentă ar putea continua spre

Argintul se confruntă în prezent cu o volatilitate extremă, ceea ce indică faptul că sentimentul pieței nu mai este uniform optimist. La începutul sesiunii asiatice, prețul a urcat la noi maxime istorice. Unii analiști sugerează că abia acum prețul a depășit în mod decisiv maximul istoric stabilit în ianuarie 1980. Deși prețul contractului futures la acel moment a închis sub pragul de 50 USD, unii indicatori situează maximul istoric zilnic în apropierea valorii de 52,8 USD per uncie. Astăzi, prețul a depășit inițial nivelul de 53 USD per uncie, înainte de a suferi o corecție de 6% chiar înainte de deschiderea pieței europene. La scurt timp după deschiderea pieței europene, prețul a revenit, stabilizându-se în apropierea nivelului de 52 USD per uncie, aproape de închiderea de ieri. Argintul rămâne unul dintre cele mai volatile metale, reacționând mult mai puternic decât aurul atât în timpul creșterilor, cât și al scăderilor. De la începutul anului, creșterea prețului argintului se apropie de 80%. Performanța argintului în acest an este eclipsată doar de platină. Sursa: Bloomberg Finance LP Lichiditate și evaluarea riscurilor Consensul pieței indică o lichiditate foarte scăzută pe piața argintului. Ratele pentru împrumuturile de argint pe o lună au crescut la 30%, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a pozițiilor short. Piața argintului este de cinci ori mai mică decât piața aurului și nu beneficiază de cererea solidă din partea băncilor centrale, de care beneficiază aurul. În consecință, în cazul unei corecții semnificative a pieței, se așteaptă o scădere de cel puțin zece puncte procentuale. Cele mai recente previziuni ale Bank of America estimează un preț al argintului de 65 USD per uncie pentru anul viitor, alături de un preț țintă de 5.000 USD pentru aur. Goldman Sachs anticipează creșteri suplimentare ale prețului argintului, dar subliniază și o posibilă revenire a stocurilor de argint la bursa din Londra, după creșterea puternică a stocurilor din SUA în ultimele luni. Perspective tehnice Din punct de vedere tehnic, prețul argintului nu este încă la fel de extrem de supraevaluat față de mediile sale mobile ca în timpul raliului din 2011. Mai mult, amploarea mișcării din 2011 sugerează că tendința ascendentă actuală ar putea continua până la 60 de dolari per uncie. Un astfel de nivel ar fi justificat dacă aurul s-ar tranzacționa la 4.200 de dolari, iar raportul aur-argint ar scădea spre 70. Suportul tehnic se află în prezent în apropierea nivelului de 50 de dolari per uncie, în timp ce cea mai apropiată rezistență se află puțin sub 55 de dolari per uncie.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."