Graficul zilei: AUDUSD (27.11.2025)

Ce influențează în prezent cursul de schimb AUDUSD? Perechea AUDUSD înregistrează astăzi o creștere, dinamica pieței fiind determinată în principal de factorii macroeconomici din Australia și Statele Unite. Perechea se tranzacționează în prezent în intervalul 0,6520 - 0,6540 USD pe dolar australian. Inflația persistentă ridicată din Australia întărește așteptările că Banca Centrală a Australiei nu se va grăbi să reducă ratele dobânzilor, ceea ce susține valoarea monedei australiene. În același timp, dolarul american se depreciază deoarece investitorii presupun din ce în ce mai mult că Rezerva Federală ar putea trece în curând la o politică monetară mai acomodativă. Combinația acestor factori contribuie la menținerea tendinței ascendente a perechii AUDUSD. Sursa: xStation 5 Ce influențează astăzi perechea AUDUSD? Inflația ridicată din Australia și politica RBA Ultimele date privind inflația din Australia au surprins din nou piețele prin intensitatea lor, arătând că presiunile asupra prețurilor rămân semnificativ mai mari decât se preconiza anterior. Inflația de bază rămâne, de asemenea, peste ținta băncii centrale, întărind convingerea investitorilor că RBA nu va relaxa politica monetară în viitorul apropiat. Menținerea ratelor dobânzilor neschimbate creează condiții favorabile pentru consolidarea în continuare a AUD. Datele privind inflația au îmbunătățit, de asemenea, imaginea tehnică, crescând cererea investitorilor pentru moneda australiană. Așteptări crescânde privind reducerea ratelor dobânzilor de către Fed și slăbirea dolarului american În contextul macroeconomic din SUA, cresc așteptările ca Rezerva Federală să adopte în curând o poziție mai dovish. Probabilitatea tot mai mare a unei reduceri a ratei dobânzii reduce atractivitatea dolarului american, ceea ce, la rândul său, susține monedele piețelor dezvoltate, cum ar fi AUD. Această divergență în perspectiva politicii monetare între cele două bănci centrale funcționează în prezent în favoarea Australiei. Un sprijin suplimentar vine din îmbunătățirea sentimentului global, care încurajează fluxurile către monedele mai sensibile la ciclul economic.

