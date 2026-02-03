Graficul zilei: AUDUSD se apreciază 📈pe fondul surprizei hawkish a RBA (03.02.2026)

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! În timp ce consensul pieței s-a cristalizat în jurul posibilității unei majorări a ratei dobânzii de către RBA, câteva bănci de investiții importante au rămas în afara acestui consens, mizând pe menținerea ratei dobânzii. În consecință, Banca Centrală a Australiei a oferit o surpriză modestă în sens pozitiv, nu doar prin mișcarea în sine, ci și prin poziția sa orientată spre viitor. RBA se distinge ca fiind prima bancă centrală importantă care se îndreaptă spre înăsprire în 2026, sfidând peisajul monetar global în care multe bănci centrale similare încă se confruntă cu creșterea inflației post-2022. Miza RBA Banca Centrală a Australiei a majorat rata dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază, ridicând-o de la 3,6% la 3,85%. Aceasta este prima majorare din februarie 2024. Cu doar câteva luni în urmă, opinia predominantă sugera o relaxare suplimentară; însă, o schimbare bruscă de orientare către o politică monetară restrictivă la sfârșitul anului 2025, combinată cu presiuni persistente asupra prețurilor, a făcut ca probabilitatea deciziei de astăzi să crească la 80%. Consiliul a invocat trei catalizatori principali: Inflație persistentă: Creșterea prețurilor s-a accelerat mai repede decât se anticipase în a doua jumătate a anului 2025. Inflația de bază (media ajustată) se situează în prezent la 3,4% , rămânând la un nivel incomod, peste banda țintă de 2-3%.

Consum rezistent: Cheltuielile gospodăriilor au câștigat avânt, o tendință reflectată de activitatea economică robustă. Creșterea economică rămâne solidă, cu semne de accelerare suplimentară.

Piața muncii restrânsă: Rata șomajului a atins un minim de șapte luni, de 4,1% , în timp ce oferta de forță de muncă rămâne limitată. Deși RBA a remarcat că unele componente inflaționiste pot fi tranzitorii, a avertizat că riscul principal provine din presiunile din partea ofertei și din redresarea rapidă a cererii private. Previziuni macroeconomice: o revizuire semnificativă a inflației Proiecțiile economice actualizate ale băncii centrale relevă o perspectivă mai agresivă: Creșterea PIB-ului: Se preconizează că va rămâne aproape de tendință în acest an, înainte de a scădea cu mai mult de un punct procentual sub tendință în a doua jumătate a anului 2026.

Inflația (media ajustată): Se preconizează că va oscila în jurul valorii de 0,9% trimestrial în următoarele două trimestre (în creștere față de valoarea obișnuită de 0,7%), încheind anul 2026 la 3,2% anual , încă peste limita superioară a intervalului țintă.

Șomajul: Se preconizează că va crește treptat pe măsură ce ciclul de înăsprire se va consolida. Guvernatorul Michele Bullock a remarcat că inflația va rămâne probabil peste ținta stabilită pentru o „perioadă îndelungată”. Deși ea a rămas rezervată cu privire la faptul dacă acest lucru marchează începutul unui ciclu susținut sau o ajustare punctuală, analiștii instituționali sunt mai agresivi. CBA anticipează o altă majorare încă din luna mai, în timp ce Westpac sugerează că „pragul pentru o înăsprire suplimentară rămâne foarte scăzut”. Prețurile pieței sugerează în prezent că o majorare completă ar putea să nu aibă loc până în august, deși probabilitatea unei mișcări în luna mai a urcat deja la 87%. Sursa: Bloomberg Finance LP Analiză tehnică Perechea AUD/USD s-a bucurat de o puternică creștere pe parcursul mai multor săptămâni, testând în prezent pragul de 0,70. Deși recentele vânzări masive de mărfuri au amenințat cu o corecție mai profundă, metalele își revin: cuprul a revenit la aproape 13.000 USD, argintul se apropie de 90 USD, iar aurul a recuperat 4.900 USD. O închidere zilnică peste acest nivel pentru aur ar putea semnala un model „bullish engulfing”, sugerând sfârșitul corecției recente. Tranzacționându-se la cel mai înalt nivel din februarie 2023, „Aussie” pare bine poziționat. O diferență de randament în creștere între Australia și SUA, combinată cu super-ciclul materiilor prime, ar putea propulsa perechea către retragerea Fibonacci de 61,8% la 0,7200, cu o țintă pe termen mediu în intervalul 0,74-0,75.

