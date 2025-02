Graficul zilei - Aur (10.02.2025)

Aurul își continuă raliul istoric, tranzacționându-se aproape de 2.895 de dolari pe uncie, în timp ce anunțul președintelui Trump privind tarifele drastice pentru oțel și aluminiu amplifică incertitudinea pe piața globală. Metalul prețios a câștigat 2,2% săptămâna trecută, sentimentul pieței favorizând din ce în ce mai mult activele de refugiu pe fondul creșterii tensiunilor comerciale. Impactul politicii comerciale Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Implementarea planificată de Trump a unor tarife de 25% pentru toate importurile de oțel și aluminiu a intensificat îngrijorările pieței cu privire la perturbarea comerțului global. Această evoluție, la care se adaugă amenințările cu tarife de 100% pentru țările BRIC în cazul în care acestea se diversifică de la dolar, a sporit semnificativ atractivitatea aurului ca valoare de refugiu. Activitatea băncii centrale Banca centrală a Chinei a demonstrat un angajament continuu față de diversificarea rezervelor, extinzându-și deținerile de aur pentru a treia lună consecutiv în ianuarie, în ciuda prețurilor istoric ridicate. În plus, un program pilot inovator permite în prezent celor zece mari asigurători chinezi să investească până la 1% din activele lor în aur, ceea ce ar putea genera o cerere de investiții noi în valoare de aproximativ 27,4 miliarde de dolari. Achiziții de aur de către banca centrală a Chinei. Sursă: Bloomberg L. P. Dinamica pieței În timp ce cererea instituțională rămâne robustă, apetitul consumatorilor chinezi a dat semne de slăbire din cauza prețurilor record și a dificultăților economice. În ultimele șase luni, prima Shanghai s-a transformat într-un discount, deși investițiile în lingouri și monede rămân rezistente pe fondul volatilității pieței bursiere și al preocupărilor actuale din sectorul imobiliar. Perspective pe termen scurt Atenția pieței se va concentra săptămâna aceasta asupra declarației președintelui Rezervei Federale, Powell, în fața Congresului, pentru a afla informații privind politica monetară. În timp ce datele economice solide sugerează că Fed ar putea amâna reducerea ratelor - în mod tradițional în scădere pentru aurul fără randament - analiștii cred că incertitudinile geopolitice mai largi și preocupările legate de inflație vor continua să susțină prețurile. Richard Franulovich de la Westpac remarcă faptul că aurul „rămâne într-o zonă bună”, cu puține obstacole imediate în calea unor creșteri suplimentare. Reducerile de rate presupuse de piață. Sursa: Bloomberg AUR (interval zilnic) Aurul se tranzacționează în prezent la maximul său istoric (ATH). Vânzătorii vor încerca să retesteze maximul anterior de 2.790 USD, în timp ce cumpărătorii pot ținti nivelul de retragere Fibonacci de 161,8% de la 2.948 USD. Suportul cheie este stabilit la nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, care coincide cu media mobilă de 30 de zile. RSI prezintă o divergență crescătoare în zona de supracumpărare. Anterior, un maxim în creștere în această zonă a condus la un ritm mai lent al câștigurilor sau la o posibilă corecție. Între timp, MACD continuă să semnaleze un impuls crescător. Sursă: xStation5



