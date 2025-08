Rezumatul dimineții (05.08.2025)

Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea monedelor. În prima parte a zilei, francul elvețian, dolarul australian și dolarul neozeelandez au fost deosebit de slabe.

Negociatorul comercial japonez Akazawa se întoarce în SUA pentru a finaliza detaliile noului acord, fiind așteptate noi discuții.

Președinta Fed din San Francisco, Mary Daly, a declarat că două reduceri ale ratei dobânzii în 2025 rămân adecvate, deși o decizie în septembrie este încă incertă. Ea a recunoscut că piața muncii slăbește și că Fed „nu poate aștepta la nesfârșit” pentru a acționa. În opinia sa, impactul tarifelor asupra inflației va fi limitat, iar politica ar trebui să rămână dependentă de date.

Goldman Sachs prevede că Fed ar putea reduce ratele în septembrie – posibil cu până la 50 de puncte de bază – dacă șomajul crește semnificativ. Scenariul de bază presupune trei reduceri de 25 de puncte de bază până la sfârșitul anului. Factorul cheie va fi raportul privind piața muncii; o rată a șomajului în creștere ar putea accelera ciclul de relaxare.

Procesul-verbal al reuniunii din iunie a Băncii Japoniei era în mare parte depășit, dar a confirmat o abordare prudentă a normalizării politicii monetare. Membrii au remarcat că inflația depășește previziunile, dar au subliniat necesitatea evaluării riscurilor comerciale și a profiturilor corporative. În ciuda incertitudinii, BoJ intenționează să continue majorarea dobânzilor dacă datele confirmă previziunile sale.

Indicatorul PMI final privind sectorul serviciilor din Japonia a crescut la 53,6 în iulie, susținut de cererea internă puternică, în ciuda scăderii comenzilor la export. Creșterea ocupării forței de muncă a încetinit din cauza deficitului de forță de muncă și a bugetelor restrânse. Presiunile asupra prețurilor s-au atenuat în întreaga economie. Indicatorul PMI compozit a crescut la 51,6, serviciile rămânând principalul motor al creșterii.

Indicatorul PMI privat S&P privind sectorul serviciilor din China a crescut la 52,6 în iulie, cel mai ridicat nivel din mai 2024. Creșterea a fost susținută de cererea internă și de export puternică, în special în turism. Ocuparea forței de muncă a crescut mai rapid, iar companiile au majorat prețurile pentru prima dată în șase luni, din cauza costurilor mai mari ale intrărilor. Cu toate acestea, indicatorul PMI compozit a scăzut la 50,8 din cauza slăbirii sectorului manufacturier.

Comisia pentru tranzacționarea futures pe mărfuri din SUA (CFTC) a anunțat intenția de a permite tranzacționarea spot a criptomonedelor pe bursele de contracte futures înregistrate la CFTC.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."