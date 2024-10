Graficul zilei - Aur (30.09.2024)

Piața aurului a cunoscut astăzi o volatilitate semnificativă, prețurile situându-se în apropierea maximelor istorice, în ciuda unei ușoare retrageri de 0,7%. Acest lucru se întâmplă pe fondul unui context complex de evoluții economice globale, tensiuni geopolitice și așteptări schimbătoare privind politica monetară. Metalul prețios se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 2.630 de dolari pe uncie, ușor sub recentul său maxim istoric de 2.685 de dolari. Rezistența aurului vine în ciuda măsurilor suplimentare de stimulare chinezești anunțate în weekend. Banca Populară a Chinei a cerut băncilor să reducă ratele ipotecare pentru creditele imobiliare existente până la sfârșitul lunii octombrie, probabil cu 50 de puncte de bază în medie. Această măsură, menită să sprijine sectorul imobiliar al țării și economia în general, a avut un impact mixt asupra prețurilor aurului. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Performanța dolarului american a fost un factor cheie care a influențat aurul. Indicele dolarului (DXY) se agață în prezent de câștigurile de recuperare, susținut de datele de vineri privind inflația PCE din SUA, mai scăzute decât se aștepta. Indicele prețurilor de bază ale cheltuielilor de consum personal (PCE), indicatorul de inflație preferat al Rezervei Federale, a crescut cu 2,7% de la an la an, apropiindu-se de ținta de 2% a băncii centrale. Aceste date privind inflația au alimentat așteptările pieței privind reduceri semnificative ale ratelor de către Rezerva Federală. În prezent, traderii estimează o probabilitate de 42% de reducere a ratei cu 50 de puncte de bază în noiembrie, în scădere de la 54% vineri. Aceste așteptări pentru o politică monetară mai relaxată au fost un motor important al recentei creșteri a aurului. Scăderea așteptărilor de reducere ar putea fi un motiv pentru acțiunea de preț de astăzi. La imaginea complexă a pieței se adaugă tensiunile geopolitice tot mai mari din Orientul Mijlociu. În cursul weekendului, Israelul a continuat să lovească Libanul și a susținut că a ucis o altă figură importantă a Hezbollah. Iranul, care sprijină puternica grupare militantă, a promis să riposteze, menționând că uciderea „nu va rămâne fără răspuns”. Aceste evoluții au sporit incertitudinile la nivel mondial, ceea ce ar putea susține rolul aurului ca activ de refugiu. Pentru comercianți și investitori, factorii cheie de urmărit în următoarele zile includ: Discursul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, în cursul zilei de astăzi, care ar putea oferi informații cu privire la perspectivele de politică ale băncii centrale.

Datele privind ocuparea forței de muncă din SUA din această săptămână, inclusiv cifrele ADP și raportul crucial privind salariile din sectorul non-agricol.

Orice evoluții ulterioare în conflictul din Orientul Mijlociu.

Impactul măsurilor de stimulare ale Chinei asupra sentimentului economic global.

Este probabil ca prețul aurului să rămână sensibil la aceste evoluții, precum și la orice modificări ale așteptărilor privind politica Rezervei Federale americane. Recenta creștere a metalului l-a împins în teritoriul supracumpărării pe graficele tehnice, sugerând potențialul unei corecții pe termen scurt. Cu toate acestea, tendința generală rămâne crescătoare, susținută de incertitudinile geopolitice și de așteptările privind o politică monetară mai relaxată.

Aur (interval zilnic) Aurul se tranzacționează în prezent cu 0,7% mai jos. Principalul motiv ar putea fi puterea dolarului american. Primul suport pentru aur este nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, în prezent la 2.590 USD, deci cu 40 de dolari sub prețul actual de piață. Este, de asemenea, aproape de media mobilă de 15 zile, care ar putea ajuta la acțiunea prețului. RSI își continuă divergența crescătoare și este în prezent chiar sub nivelul de supravânzare. Orice mișcare peste 70 ar duce din nou la câștiguri în prețul aurului. MACD se înăsprește, însă rămâne, de asemenea, crescător. Dintr-o perspectivă tehnică, nivelul cheie va fi suportul menționat anterior de 2.590 USD. O scădere suplimentară ar putea declanșa inversarea tendinței.





