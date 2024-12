Graficul zilei - Bitcoin (20.12.2024)

Bitcoin se retrage de la maximele record, deoarece poziția hawkish a Fed diminuează entuziasmul cripto, deși cererea structurală din partea ETF-urilor rămâne robustă. Principala criptomonedă s-a retras cu peste 10% de la vârful său istoric de peste 108.000 USD, subliniind modul în care așteptările privind politica monetară continuă să influențeze evaluările activelor digitale, în ciuda adoptării instituționale în creștere. Principalele statistici de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Prețul actual: 97.343 USD

Maxim istoric recent: peste 108.000 USD

Schimbare săptămânală: -10%

Performanță YTD: +140%

Câștig după alegerile din SUA: +45%

Fluxuri zilnice ETF: -491,4 milioane USD Impactul politicii Fed Corecția bruscă a criptomonedei reflectă reacția pieței în general la perspectiva prudentă a Rezervei Federale cu privire la reducerea ratelor. Deși Fed a operat a treia reducere consecutivă a ratei așteptată, traiectoria proiectată pentru 2025 s-a dovedit a fi mai puțin acomodativă decât se anticipase, declanșând preluarea profiturilor în rândul activelor de risc. Fluxurile ETF În ciuda volatilității prețurilor, fluxurile ETF cumulate pe 20 de zile rămân puternic pozitive, la 6,93 miliarde de dolari, ceea ce sugerează un apetit instituțional susținut. Produsele BlackRock iShares și Fidelity Wise Origin continuă să domine fluxurile de intrare, indicând faptul că piața ETF spot se maturizează ca factor cheie al descoperirii prețului Bitcoin. Evoluții instituționale Poziția pro-crypto a lui Trump și planurile pentru o rezervă strategică de Bitcoin au oferit sprijin fundamental de la alegerile din noiembrie. Între timp, El Salvador, în ciuda faptului că a ajuns la un acord cu FMI în valoare de 1,4 miliarde de dolari, și-a reafirmat angajamentul față de Bitcoin ca mijloc legal de plată, directorul Biroului Bitcoin, Stacy Herbert, anunțând acumularea continuă a deținerilor de 5.968 BTC ale țării (în valoare de 594 milioane de dolari). Acest lucru se întâmplă chiar dacă acordul cu FMI stipulează că plata impozitelor va fi limitată la dolari americani. Pe frontul instituțional, aprobarea de către SEC a ETF-urilor duale Bitcoin și Ethereum de la Hashdex și Franklin Templeton marchează o altă etapă importantă în adoptarea criptomonedei. Dosarul depus de Franklin Templeton a primit aprobare accelerată datorită conformității cu standardele existente privind acțiunile fiduciare bazate pe mărfuri, extinzând și mai mult accesul instituțional la activele digitale. Perspective pentru 2025 În timp ce volatilitatea pe termen scurt poate persista pe măsură ce piețele asimilează traiectoria politicii Fed, cererea structurală din partea ETF-urilor și potențiala claritate a reglementărilor în cadrul unei administrații Trump ar putea oferi sprijin. Interacțiunea dintre politica monetară, adoptarea instituțională și evoluțiile politice sugerează că Bitcoin va rămâne sensibil la catalizatorii macro și specifici cripto până în 2025. Bitcoin (Interval D1) Bitcoin se tranzacționează în prezent sub nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. Acesta a încercat de două ori să încalce EMA de 30 de zile, care acționează ca un suport puternic și nu a mai fost retestat de mai mult de 45 de zile, datând de la începutul etapei de creștere de la 67.000 USD. Suportul suplimentar este localizat la minimul din noiembrie de 91.640 USD. Pentru ca taurii să recâștige controlul, prețul trebuie să accelereze rapid peste EMA-urile de 20 și 15 zile, depășind 100.000 USD. Acest lucru ar putea duce la o potențială retestare a rezistenței de la 101.500 USD. Vânzătorii, pe de altă parte, țintesc probabil nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, care coincide cu EMA de 50 de zile și cu minimul din noiembrie. Retestările anterioare ale EMA de 50 de zile au dus la reveniri rapide.

RSI se stabilizează în zona neutră, în timp ce MACD extinde divergența bearish. Între timp, ADX rămâne strâns, indicând lipsa unui impuls direcțional clar. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

