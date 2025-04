Graficul zilei - Bitcoin (23.04.2025)

În ultimele două sesiuni, Bitcoin a crescut cu mai mult de 11%, de la aproximativ 84.000 USD la peste 94.000 în prezent. Această revenire puternică a fost determinată atât de știrile pozitive din sectorul criptomonedelor, cât și de evoluțiile macroeconomice legate de abordarea mai blândă a lui Trump privind tarifele. Cu toate acestea, forța relativă a Bitcoin era deja vizibilă mai devreme deoarece indicii tradiționali stabileau noi minime în timp ce piața criptomonedelor rămânea în consolidare, semnalând o vânzare puternică și o cerere instituțională continuă. Principalii catalizatori ascendenți din ultima săptămână specifici pieței cripto includ, în special, numirea noului președinte al SEC, Paul Atkins. În plus, viitorul proiect de lege privind reglementarea stablecoin în SUA exercită o presiune tot mai mare asupra altor regiuni precum UE, pentru a lua măsuri similare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil 📈 Factorii cheie ai pieței: Paul Atkins, un susținător de lungă durată al criptomonedelor, a preluat oficial funcția de al 34-lea președinte al SEC, numit de președintele Trump.

Atkins aduce cunoștințe profunde despre activele digitale și promite o abordare „rațională, consecventă și fundamentală” a reglementării cripto - în contrast puternic cu politica restrictivă anterioară bazată pe aplicare.

Sub conducerea sa, sunt așteptate aprobări mai rapide ale ETF-urilor și reguli mai clare, deschizând potențial calea pentru investiții instituționale mari în active digitale.

De asemenea, administrația Trump își îndulcește poziția cu privire la tarife și semnalează o poziție mai cooperantă în negocierile internaționale, atenuând temerile investitorilor cu privire la protecționism și fragmentarea pieței. 🌐 Impact global: Banca Centrală Europeană este îngrijorată și avertizează că reformele pro creștere din SUA ar putea declanșa o fugă de capital financiar din UE.

Tensiunile cresc la Bruxelles între BCE și Comisia Europeană cu privire la faptul dacă regulamentul MiCA al UE este suficient de puternic pentru a împiedica fuga de capital în dolari digitali americani (monede stabile).

Având în vedere viitoarele proiecte de lege americane, cum ar fi STABLE și GENIUS, prognozele prevăd că oferta de stablecoin ar putea crește la 2.000 de miliarde USD până în 2028, stârnind îngrijorări cu privire la ieșirile de capital din Europa către SUA. Bitcoin depășește niveluri succesive de rezistență cheie și, în doar două sesiuni de tranzacționare, a șters pierderile din ultimele trei luni. În prezent, din perspectiva analizei acțiunii prețurilor, cel mai important factor este menținerea prețurilor peste nivelul de 92.000 - 93.000 USD. Sursa: xStation 5

