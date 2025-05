Graficul zilei - Bitcoin (28.09.2025)

Bitcoin continuă să se consolideze în apropierea maximelor record de peste 109.000 USD. Entuziasmul pieței este determinat de popularitatea în creștere a Bitcoin în rândul instituțiilor și întreprinderilor. Cu toate acestea, implicarea investitorilor de retail rămâne la niveluri istorice scăzute. Piața Bitcoin și a criptomonedelor în general trece printr-un nou val de adopție instituțională și o relevanță geopolitică în creștere. MicroStrategy își continuă strategia agresivă de acumulare, deținând în prezent 580.250 BTC - aproape 2,8% din oferta totală - după ultima sa achiziție de 427 de milioane de dolari. Această mișcare a împins profiturile nerealizate ale companiei la peste 22,7 miliarde de dolari. Între timp, alte companii, precum The Blockchain Group și DDC Enterprise, își sporesc, de asemenea, deținerile de criptomonede, intrările săptămânale de capital în ETF-uri atingând o valoare impresionantă de 2,9 miliarde de dolari. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Adoptarea și evoluțiile în materie de reglementare modelează, de asemenea, piața. Thailanda intenționează să permită turiștilor să cheltuiască criptomonede direct prin intermediul cardurilor de credit asociate, în timp ce Dubai este pregătit să tokenizeze bunuri imobiliare în valoare de 16 miliarde de dolari pe blockchain-ul XRP. Pe de altă parte, incertitudinea de reglementare persistă în domenii precum staking. Se pare că băncile din SUA explorează emiterea în comun a unei monede stabile, care ar fi probabil permisă de o nouă lege aflată în discuție. Acest lucru reprezintă o integrare suplimentară a finanțelor tradiționale cu tehnologiile DeFi. Ieri, titlurile politice au fost alimentate de rapoartele privind o nouă strategie a companiei lui Trump - Trump Media and Technology Group (DJT.US). Firma a anunțat o ofertă de acțiuni private în valoare de 2,5 miliarde de dolari către 50 de investitori instituționali, cu scopul de a crea una dintre cele mai mari trezorerii Bitcoin în rândul companiilor tranzacționate public. Ca răspuns, prețul Bitcoin a urcat pentru scurt timp la aproape 111.000 de dolari, înainte de a se retrage sub 110.000 de dolari. Sursa: xStation 5

