➡️Niciun progres tangibil după summit

Putin și Trump nu au prezentat niciun acord specific, dar s-a evitat escaladarea conflictului

Eșec diplomatic cu aparențe de succes

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin din Alaska s-a soldat cu un eșec, așa cum se așteptau majoritatea observatorilor. În ciuda celor 2,5 ore de discuții și a asigurărilor privind o „atmosferă constructivă”, liderii nu au înregistrat niciun progres în ceea ce privește războiul din Ucraina. Este de remarcat faptul că întâlnirea s-a încheiat cu mult înainte de termen, întrucât se indicase anterior că ar putea dura până la 6-7 ore.

Trump a recunoscut în mod direct: „Nu am ajuns la un rezultat, dar avem șanse foarte bune să ajungem la un rezultat”. Președintele SUA a adăugat că există „multe puncte” asupra cărora este de acord cu Putin, dar că rămân „câteva probleme importante” care „nu sunt încă” rezolvate. Este esențial faptul că nu s-a anunțat niciun armistițiu, iar Trump a recunoscut că nu s-a ajuns la niciun acord.

Semnalele problematice din partea SUA

O analiză a întâlnirii ridică serioase îngrijorări cu privire la eficacitatea diplomației americane. Putin a fost întâmpinat de Trump cu toate onorurile – pe un covor roșu, cu aplauze și o invitație în limuzina prezidențială. În timpul conferinței de presă, Putin a vorbit primul și timp de peste opt minute, în timp ce Trump a încheiat în mod neașteptat conferința după o declarație de doar 3,5 minute.

Kristine Berzina, expertă a German Marshall Fund, a evaluat că „la conferința de presă, Putin nu a dat nimic și a primit totul”. Ea a adăugat că Trump a crezut că, fiind „extrem de amabil cu Putin”, va reuși să obțină mai mult, dar „Putin nu i-a dat asta”.

Cererile posibile ale Rusiei sunt greu de acceptat

Pe baza semnalelor anterioare din Kremlin, se pot prevedea condițiile pe care Putin le-ar putea impune în viitoarele negocieri, care ar fi problematice pentru Europa și Ucraina:

Cerințe față de NATO și Occident

Putin va cere probabil garanții scrise din partea liderilor occidentali pentru a opri extinderea NATO spre est. Acest lucru ar exclude efectiv aderarea viitoare la alianță a Ucrainei, Georgiei, Moldovei și a altor republici post-sovietice.

Condiții pentru Ucraina

Cerințele Rusiei ar putea include:

Adoptarea de către Ucraina a unui statut neutru, fără prezența trupelor străine sau a armelor de distrugere în masă.

Suspendarea tuturor contactelor cu NATO și reducerea efectivelor armatei ucrainene.

Recunoașterea anexării Crimeii și a regiunilor ocupate de Rusia.

Retragerea trupelor ucrainene din regiunile Herson, Donețk, Luhansk și Zaporijia.

Demilitarizarea și „denazificarea” Ucrainei.

Cererile economice

Moscova va solicita probabil:

Ridicarea tuturor sancțiunilor impuse Rusiei.

Returnarea activelor rusești înghețate.

Retragerea tuturor acțiunilor în justiție împotriva Rusiei.

Presiunea timpului și amenințările cu sancțiuni

Trump a anunțat că, dacă nu se va ajunge la un acord cu Rusia în termen de 50 de zile (termen ulterior scurtat), va impune tarife severe de 100 % Moscovei și partenerilor săi comerciali. Președintele SUA a recunoscut, de asemenea, că, datorită întâlnirii cu Putin, nu trebuie să se gândească la impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei timp de 2-3 săptămâni. El a indicat acum că nu intenționează să impună sancțiuni sau tarife Rusiei, dar că ar putea face acest lucru în termenul specificat de 2-3 săptămâni. Înainte de întâlnire, s-a sugerat că sancțiunile ar putea viza companii petroliere rusești importante, precum Rosneft și Lukoil.

Evaluarea strategică a situației

Wall Street Journal a evaluat că summitul din Alaska a fost o ocazie pentru Putin de a obține o șansă de a apărea în fața camerelor de luat vederi și de a pune capăt izolării sale față de Occident, dar liderul rus nu a oferit nimic în schimb. Ambasadorul Rusiei la Washington a recunoscut că întâlnirea „nu a produs niciun progres semnificativ”.

Întâlnirea din Alaska confirmă că Putin l-a înșelat probabil pe Trump, obținând o primire prestigioasă pe teritoriul american fără concesii concrete. Liderul rus și-a atins obiectivul: ieșirea din izolarea internațională și recunoașterea ca partener de negociere egal.

Lipsa acordurilor concrete, combinată cu anunțurile privind noi întâlniri („data viitoare la Moscova”, după cum a spus Putin în engleză), sugerează că Rusia va încerca să prelungească negocierile, continuând în același timp acțiunile militare în Ucraina.

Condițiile de pace prezentate de Kremlin sunt deliberat maximaliste și ar însemna, în practică, capitularea Ucrainei și o limitare semnificativă a suveranității aliaților europeni din NATO. Europa și Ucraina vor trebui să se pregătească pentru negocieri dificile, în care Putin va încerca să profite de aparenta disponibilitate a lui Trump de a face concesii pentru a-și atinge obiectivele strategice. Trump însuși indică faptul că sfătuiește Europa să accepte condițiile convenite în cadrul întâlnirii de astăzi, deși, desigur, lipsesc detaliile concrete.

Cum ar putea reacționa piața?

Prețurile petrolului au scăzut semnificativ vineri, înainte de întâlnire, în timp ce aurul a rămas stabil. Este dificil de evaluat reacția pieței de luni, întrucât nu au fost comunicate detalii.

Pe de o parte, lipsa acordurilor ar trebui să determine o revenire a prețurilor petrolului și aurului, dar, pe de altă parte, lipsa amenințărilor imediate cu sancțiuni și anunțarea continuării negocierilor înseamnă că tendințele actuale sau, cel puțin, nivelurile prețurilor ar putea fi menținute. Pe piața criptomonedelor, singura deschisă în weekend, nu am observat o reacție clară. Pe de altă parte, criptomonedele legate de aur au reacționat cu creșteri minime după întâlnire, dar acestea nu au fost mișcări semnificative.



