Graficul zilei - Bitcoin (31.07.2025)

Casa Albă a publicat miercuri o „foaie de parcurs” de 160 de pagini pentru criptomonede, cea mai cuprinzătoare propunere pentru politica federală a SUA privind activele digitale până în prezent. Documentul, redactat de un grup de lucru convocat de administrația Trump, are ca scop consolidarea poziției Americii ca lider mondial în domeniul criptomonedelor. Raportul solicită Congresului și agențiilor federale să implementeze reforme favorabile inovării, îndemnând SEC și CFTC, printre altele, să clarifice imediat regulile privind înregistrarea, custodia, tranzacționarea și sectorul DeFi. De asemenea, raportul susține tehnologii precum tokenizarea și finanțarea bazată pe blockchain. Propunerile includ modernizarea reglementărilor privind combaterea spălării banilor (AML) și crearea unor cadre juridice sigure și „sandbox-uri de reglementare” pentru produse inovatoare. Puncte cheie Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Raportul de 160 de pagini este primul cadru federal cuprinzător pentru activele digitale.

Acesta îndeamnă Congresul să adopte reglementări ample care să acopere piețele criptomonedelor și ale monedelor stabile.

Acesta solicită SEC și CFTC să definească norme privind custodia, tranzacționarea și clasificarea tokenurilor.

Acesta sprijină DeFi, tokenizarea, cerințele de divulgare personalizate și reformele AML.

Acesta ridică îngrijorări cu privire la legăturile personale ale lui Trump cu proiectele din domeniul criptomonedelor și potențialele conflicte de interese. Deși documentul nu conține informații noi despre planul anterior al administrației de a crea o rezervă federală de Bitcoin, acesta reiterează sprijinul ideologic al Casei Albe pentru dezvoltarea criptomonedelor. Președintele Trump, odată sceptic față de criptomonede, promovează acum în mod deschis dereglementarea, semnând recent un proiect de lege privind monedele stabile și susținând reformele structurii pieței. Bitcoin se consolidează în prezent în apropierea maximelor sale istorice. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."