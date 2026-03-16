Graficul zilei: CHN.cash crește cu 1,5% pe fondul exporturilor și al cererii de AI 🇨🇳 🚀 (16.03.2026)

Contractele futures HSCEI au reușit să scape de pesimismul din prima parte a sesiunii asiatice, înregistrând o creștere de 1,5%, în ciuda conflictului neîncetat din Orientul Mijlociu și a costurilor energetice în creștere. Sentimentul pieței a primit un nou impuls din partea celor mai recente date macroeconomice care, lăsând la o parte problemele persistente din sectorul imobiliar, semnalează un început surprinzător de robust pentru 2026. CHN.cash a găsit un sprijin solid la banda Bollinger de mijloc pe 14 zile (violet deschis) și a revenit spre nivelul Fibonacci de 38,2%. Deși această revenire este un semn încurajator, o depășire decisivă peste banda Bollinger superioară (negru) rămâne obstacolul critic pentru o adevărată inversare a tendinței. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția de astăzi a CHN.cash? Producția industrială depășește așteptările datorită motorului „exporturilor de AI”: Creșterea de 6,3% a producției industriale (cea mai rapidă din septembrie, așteptată la 5,3%) a fost catalizată în mare parte de o creștere surprinzătoare a exporturilor și de cererea în plină expansiune pentru tehnologia legată de AI. Acesta este un factor pozitiv pentru componentele cu pondere mare în tehnologie ale HSCEI. Cu toate acestea, o analiză mai aprofundată sugerează o „comprimare a marjelor” iminentă pentru aceste firme. Având în vedere că războiul din Iran a dus prețul petrolului peste 100 de dolari și a perturbat traficul în Strâmtoarea Ormuz, se așteaptă ca creșterea costurilor materiilor prime și a combustibililor să erodeze marjele de profit ale producătorilor, care se află deja într-o „concurență acerbă”. HSCEI ar putea înregistra un scenariu de „creștere a volumului, scădere a profitului” în lunile următoare.

Revenirea comerțului cu amănuntul maschează fragilitatea domeniului de călătorie: O creștere de 2,8% a vânzărilor cu amănuntul maschează o prudență internă semnificativă. Creșterea a fost influențată de un An Nou Lunar de o durată record, care a stimulat turismul total, însă cheltuielile pe călătorie au scăzut de fapt cu 0,2%, iar vânzările de autovehicule s-au prăbușit cu 26%. Cu șomajul în creștere până la 5,3%, acțiunile din sectorul de consum și auto din cadrul HSCEI ar putea beneficia mai degrabă de un val sezonier decât de o redresare structurală. Riscul „întârzierii stimulentelor”: Revenirea de 1,8% a investițiilor în active fixe, determinată de o creștere de 11,4% a investițiilor în infrastructură, a blocat efectiv speranțele pentru o reducere imediată a ratei dobânzii sau a rezervei minime obligatorii în martie. Aceste date oferă Beijingului un răgaz pentru a menține o poziție prudentă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Traderii HSCEI care au anticipat o injecție de lichidități trebuie acum să-și recalculeze strategia pentru un mediu „mai ridicat pentru mai mult timp”, întrucât factorii de decizie politică acordă prioritate stabilității în detrimentul relaxării monetare.

