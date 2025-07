Graficul zilei - COCOA (17.07.2025)

Joi dimineață, prețurile la cacao înregistrează o scădere bruscă — contractele futures ICE pentru cacao (COCOA) scad cu peste 3%, revenind la nivelurile înregistrate în toamna anului 2024. Deși prețurile rămân la niveluri istorice ridicate, sentimentul pieței se răcește, pe fondul semnalelor de slăbire a cererii, în special în Europa. Datele alarmante din sectorul european de prelucrare a cacao sugerează o fază prelungită de distrugere a cererii pe fondul costurilor ridicate ale materiilor prime. Repere ale pieței cacao Producția europeană de cacao a scăzut cu 7,2% în Q2 2025 față de aceeași perioadă a anului precedent, continuând tendința descendentă începută în 2023 — cea mai abruptă scădere din ultimele două decenii. Scăderea trimestrială s-a situat la 6,9%. Germania , cel mai mare procesator de cacao din Europa, a înregistrat o scădere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut , unele firme, precum Hanseatisches Chocoladen Kontor , ieșind complet de pe piață.

Producția mondială de cacao a scăzut cu 12,9% în sezonul 2023/24 , în principal din cauza bolilor culturilor, a îmbătrânirii copacilor și a condițiilor meteorologice instabile din Côte d'Ivoire și Ghana, care împreună reprezintă aproximativ 60% din oferta mondială. Aceste cifre compensează într-o oarecare măsură impactul negativ al scăderii cererii.

Pentru 2024/25 se prevede o revenire a producției cu 7,8% , dar prețurile ridicate și constrângerile logistice continue continuă să suprime cererea. Cacao a atins un record de 12.000 USD/tonă la începutul anului 2025 , tranzacționându-se în prezent la aproximativ 9.000 USD , cu prețuri futures la niveluri apropiate de 7.300 USD — încă mult peste mediile istorice.

Diferența de preț între untul de cacao și pudra de cacao se mărește rapid , prețurile untului crescând cu 25% mai repede decât cele ale pudrei. Acest lucru reduce marjele producătorilor de ciocolată premium și crește riscul de substituire (uleiuri vegetale, grăsimi alternative).

Costurile energiei au crescut cu 40% din 2020 , comprimând și mai mult marjele de profit ale procesatorilor europeni — o tendință reflectată în performanța în scădere a companiilor precum Barry Callebaut .

Stocurile de cacao din porturile monitorizate de ICE sunt în creștere , semnalând o relaxare a presiunii din partea ofertei. Echilibrul dintre cerere și ofertă s-a îmbunătățit semnificativ, eliminând aproape complet temerile privind o penurie severă de cacao, în ciuda bolilor care afectează în continuare culturile și a volatilității climatice din Africa de Vest. CACAO (grafic zilnic – D1) Pe graficul zilnic, contractele de cacao au revenit la nivelurile înregistrate ultima dată în Q4 2024. Se formează un potențial model bearish Head-and-shoulders, cu o rezistență semnificativă în jurul valorilor de 11.200 USD și 12.500 USD și un neckline în apropierea valorii de 6.300 USD/tonă. O spargere confirmată sub acest neckline ar putea deschide calea pentru un test al zonei de 5.000 USD/tonă. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5

