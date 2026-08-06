Graficul zilei: DE40 se menține aproape de maximul istoric! Siemens și Deutsche Telekom se remarcă prin rezultatele financiare!

Contractele futures pe indicele german DAX (DE40) rămân aproape de maximele istorice, în ciuda unei corecții pe piețele asiatice, scăderile marginale părând mai degrabă de natură tehnică. Rezultatele dezamăgitoare ale producătorilor de memorie (SanDisk, Western Digital) au readus presiunea asupra companiilor din domeniul IA, dar sesiunea europeană continuă să fie susținută de rapoartele solide privind rezultatele financiare ale companiilor tradiționale de pe piața internă. Analiză tehnică: DE40 (Interval D1) Contractele futures pe DAX înregistrează o retragere de 0,25%, chiar dacă indicele spot câștigă astăzi încă 0,1%. DE40 se menține într-un trend ascendent puternic, tranzacționându-se deasupra a trei medii mobile exponențiale cheie pe intervalul de timp D1 (10-EMA, 30-EMA, 100-EMA). Corecția este justificată atât de o depășire către un nou maxim în apropierea limitei superioare a intervalului de volatilitate caracteristic ultimelor luni (dreptunghiul galben), cât și de faptul că RSI a atins zona de supracumpărare pentru prima dată într-o lună. Nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% al ultimei valuri ascendente (în jur de 26.100) rămâne un suport cheie, deși testul principal pentru tendință ar fi o retragere către 10-EMA (galben). O închidere peste aceste niveluri ar trebui să semnaleze o poziție bullish ferm stabilită și disponibilitatea de a apăra tendința. Sursă: xStation5 Ce determină volatilitatea DE40 astăzi? Comenzile industriale germane: Noile comenzi din sectorul manufacturier german au crescut cu 3,1% față de luna precedentă (+6,5% față de aceeași perioadă a anului trecut) în iunie 2026, impulsionate de contracte de mare amploare în sectorul utilajelor (+12,7%) și al electronicii (+22,7%). Cu toate acestea, excluzând comenzile de mare amploare, indicatorul a scăzut cu 0,5% față de luna precedentă. Cererea internă a crescut cu 7,8%, în timp ce comenzile din Zona Euro au scăzut cu 14,0%, iar datele din luna mai au fost revizuite puternic în jos, de la +1,9% la +0,3%.

Deutsche Telekom (+5,5%): Fiind a cincea cea mai mare companie din indicele DAX, Deutsche Telekom a depășit așteptările pieței în al doilea trimestru al anului 2026, raportând un EBITDA ajustat de 11,8 miliarde de euro. Ca răspuns la volatilitatea pieței și la performanța solidă, compania și-a extins programul de răscumpărare a acțiunilor cu 3 miliarde de euro, până la 5 miliarde de euro. În plus, estimarea privind fluxul liber de numerar a fost majorată la aproximativ 20 de miliarde de euro, susținută de rezultatele solide înregistrate de T-Mobile US. În ciuda unei scăderi de 13,4% a volumului de comenzi la T-Systems, acțiunile au înregistrat o creștere de 5,5%, conducând astăzi indicele de referință german.

Scăderea Siemens (-5%): Pe de altă parte, cea mai mare companie din componența DAX, Siemens, trage în jos indicele, în ciuda înregistrării unui profit industrial trimestrial și a unui volum de comenzi record (profit: +25%, până la 3,52 miliarde de euro; comenzi: +13%, până la 27,90 miliarde de euro). Principalul motor al creșterii a fost segmentul Digital Industries (profit de +44%), alimentat de cererea de IA industrială din SUA și China, ceea ce a determinat o revizuire în sus a estimărilor privind câștigul pe acțiune (EPS) pentru întregul an, la 11,20–11,50 euro. Scăderea acțiunilor este probabil determinată de operațiuni de realizare a profiturilor după atingerea unor maxime istorice de aproape 290 de euro, combinată cu un sentiment negativ mai generalizat care afectează astăzi acțiunile legate de IA.

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