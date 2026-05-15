Graficul zilei: Este yenul pregătit pentru o nouă rundă?

Astăzi, USDJPY seamănă cu o luptă între doi boxeri, în care unul încearcă cu disperare să nu fie împins în colț, dar rămâne fără forțe și idei, în timp ce loviturile succesive venite din partea macroeconomiei și a geopoliticii nu fac decât să-i înrăutățească situația. În acest schimb, devine din ce în ce mai clar că aceasta nu mai este o luptă pentru dominare, ci o luptă pentru supraviețuire sub ritmul impus de un adversar mai puternic, care preia treptat controlul asupra ritmului și spațiului de pe piață. Sursa: xStation5 Geopolitică și energie Contextul principal al evoluțiilor actuale îl constituie în continuare tensiunile din jurul Strâmtorii Hormuz. Escaladarea riscului geopolitic determină creșterea prețurilor petrolului și, în general, a tuturor materiilor prime energetice, afectând direct economiile importatoare. Japonia se află într-o poziție deosebit de dificilă, întrucât rămâne puternic dependentă de resursele energetice importate. Creșterea costurilor energetice se reflectă imediat în presiuni inflaționiste de-a lungul întregului lanț de producție, sporind tensiunile economice. Inflația și surpriza din date Cele mai recente cifre privind inflația la nivelul producătorilor au arătat o accelerare clară. Indicele prețurilor de producție (PPI) a crescut la 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 2,6% anterior, depășind semnificativ așteptările pieței. Aceasta nu este doar o abatere statistică, ci un semnal că presiunile asupra costurilor din Japonia se acumulează mai repede decât se anticipa. Este important de menționat că inflația este în mare parte importată, ceea ce înseamnă că sursa sa se află în afara politicii interne și este strâns legată de condițiile globale. Banca Japoniei sub presiune Creșterea inflației începe să remodeleze în mod semnificativ narațiunea în jurul Băncii Japoniei. Piața include în prețuri din ce în ce mai mult posibilitatea unei majorări a ratei dobânzii încă din iunie, în timp ce unii economiști sugerează că aceasta ar putea să nu fie o măsură punctuală, ci începutul unui ciclu de normalizare mai amplu. Acest lucru marchează o schimbare semnificativă față de anii de politică monetară ultra-relaxată care au definit piețele japoneze timp de decenii. Presiunea inflaționistă pune BOJ într-o poziție în care inacțiunea ar putea fi considerată din ce în ce mai mult o greșeală de politică. Diferențialul ratei dobânzii și puterea dolarului În ciuda așteptărilor crescânde privind înăsprirea politicii monetare în Japonia, yenul rămâne slab din punct de vedere structural. Principalul factor este diferențialul masiv al ratei dobânzii dintre Japonia și Statele Unite. Sistemul Rezervei Federale continuă să mențină un mediu al ratelor dobânzilor relativ ridicat, susținând dolarul și menținând atractivitatea strategiilor de carry trade. În practică, acest lucru înseamnă că, capitalul are în continuare un puternic stimulent să rămână poziționat împotriva yenului, limitând capacitatea acestuia de a înregistra o redresare susținută, în ciuda schimbării așteptărilor privind politica BOJ. Riscul de intervenție și reacția pieței Un alt factor în joc este speculația privind o potențială intervenție valutară din partea autorităților japoneze. Astfel de acțiuni pot declanșa o apreciere bruscă, dar de obicei de scurtă durată, a yenului. Cu toate acestea, piața rămâne sceptică cu privire la eficacitatea lor pe termen lung fără o schimbare corespunzătoare a politicii monetare. Ca urmare, intervențiile tind să acționeze mai degrabă ca perturbări temporare ale tendinței decât ca adevărate inversări. Imaginea pieței Ca urmare, USDJPY se află în prezent la intersecția a trei forțe. Pe de o parte, diferențialul ratei dobânzii continuă să susțină dolarul. Pe de altă parte, așteptările crescânde privind o politică mai agresivă a Băncii Japoniei susțin yenul. Imaginea este completată de geopolitică, care, prin prețurile energiei, alimentează inflația și forțează reevaluarea continuă a scenariilor. Pe termen scurt, cel mai probabil scenariu rămâne o volatilitate ridicată, piața reacționând în principal la datele privind inflația și comunicatele Băncii Japoniei, în timp ce caută un echilibru între aceste trei forțe concurente.

