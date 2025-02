Graficul zilei - Ethereum (06.02.2025)

Ethereum câștigă 1,95% astăzi, ajungând la 2.850 USD, reducându-și parțial avansul anterior față de Bitcoin din prima parte a zilei. Ultimele câteva luni au fost printre cele mai slabe din istoria Ethereum în ceea ce privește sentimentul pieței. În timp ce Bitcoin a stabilit noi maxime și rămâne relativ aproape de maximul său istoric (ATH), Ethereum este cu aproape 40% sub vârfurile sale istorice din perioada anterioară de creștere. În schimb, Bitcoin este în prezent cu peste 43% peste maximul ultimului său ciclu. Slăbiciunea Ethereum este determinată în principal de stagnarea creșterii, cauzată de lipsa unei strategii de afaceri clare și de dezvoltarea lentă a rețelei pe partea dezvoltatorilor. Un alt factor care contribuie la dificultățile Ethereum este creșterea proiectelor de nivel 2 (L2), precum Polygon și Arbitrum. Inițial, acestea au fost considerate salvatorii Ethereum, rezolvând problemele de scalabilitate prin reducerea costurilor tranzacțiilor și creșterea vitezei de procesare. Cu toate acestea, în timp, a devenit clar că succesul proiectelor L2 a redus semnificativ traficul pe rețeaua principală a Ethereum. În plus, Fundația Ethereum a vândut periodic cantități mari de ETH, ceea ce a avut un impact negativ asupra sentimentului pieței. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În ciuda acestor provocări, mai multe evoluții pozitive se întrevăd la orizont: Ethereum se pregătește pentru următoarea actualizare a rețelei, Pectra , care se preconizează că va fi lansată pe rețeaua principală în martie. Această actualizare urmărește să îmbunătățească scalabilitatea și eficiența Ethereum.

Există speculații conform cărora Fundația Ethereum lucrează la o nouă strategie de marketing și ia în considerare mizarea ETH în loc de vânzarea acestuia pentru a finanța dezvoltarea.

Instituțiile și proiectele de profil înalt continuă să aleagă Ethereum pentru decontări, în ciuda criticilor privind scalabilitatea sa. Volumele mari de tranzacții și valoarea totală blocată (TVL) favorizează în continuare Ethereum față de alte blockchains.

BlackRock intenționează să tokenizeze activele din lumea reală (RWA) pe Ethereum, semnalând o adopție instituțională suplimentară.

Sunt avute în vedere modele de integrare mai atractive cu proiectele L2 pentru a spori valoarea Ethereum. În ciuda eșecurilor temporare, poziția Ethereum rămâne puternică. Sentimentul investitorilor este în prezent la un nivel minim record. Cu toate acestea, investitorii instituționali - inclusiv cei legați de administrația lui Donald Trump și de World Liberty Financial- dețin cantități semnificative de Ethereum. Acest lucru sugerează că, pe măsură ce apar reglementări mai clare și progresează integrarea blockchain cu finanțele tradiționale, Ethereum ar putea cunoaște o revenire, recâștigându-și favorurile și în rândul investitorilor de retail.

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."