Graficul zilei - ETHEREUM (09.10.2025)

Ethereum scade astăzi cu peste 4%, sub presiunea unui dolar american mai puternic, a încetinirii ritmului de creștere al Bitcoin și a sentimentului ușor mai prudent pe piețele de acțiuni din SUA. A doua cea mai mare criptomonedă din lume ar putea relua tendința ascendentă dacă aurul și Bitcoin își pierd din nou avântul, determinând o revenire la activele mai riscante pe fondul așteptărilor crescânde privind reducerile ratei dobânzii în SUA și a speranței încă „rezonabile” pentru o aterizare economică ușoară. Spre deosebire de BTC, Ethereum oferă și o opțiune de staking, care ar putea atrage capital într-un mediu cu randamente și rate mai mici. Co-fondatorul Ethereum, Joe Lubin, a anunțat pe Bloomberg Crypto un parteneriat între ConsenSys și SWIFT pentru dezvoltarea unui registru comun bazat pe blockchain. Sistemul va integra noul standard de mesagerie ISO 20022, care înlocuiește infrastructura veche a SWIFT, cu blockchain-ul Ethereum, crescând potențial utilitatea ETH în tranzacții. Între timp, Fundația Ethereum a dezvăluit crearea unei echipe de 47 de membri dedicată îmbunătățirii confidențialității blockchain-ului — inclusiv tranzacții private și soluții de identitate. Datele ETF arată un contrast puternic în fluxurile de fonduri: ETF-urile Bitcoin au atras ieri peste 440 de milioane de dolari, comparativ cu doar 67,4 milioane de dolari pentru fondurile bazate pe Ethereum. În timp ce ETHA de la BlackRock a înregistrat intrări nete de 147 de milioane de dolari, atât FETH de la Fidelity, cât și ETHE de la Grayscale au înregistrat ieșiri de 63,1 milioane de dolari și, respectiv, 16,7 milioane de dolari. Ethereum (interval zilnic) Prețurile ETH au scăzut sub media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50) , situată în apropierea valorii de 4.370 dolari. Indicele RSI se situează în jurul valorii de 50, sugerând o configurație deschisă atât pentru mișcări ascendente, cât și descendente. Cu toate acestea, atât RSI, cât și MACD au înregistrat o tendință descendentă începând din iulie, indicând o scădere a dinamicii de cumpărare în apropierea maximelor istorice. Sursa: xStation5 În ultimele săptămâni, Ethereum a reflectat performanța indicelui Russell 2000 pentru companii cu capitalizare mică, care urmărește companiile americane mai sensibile la schimbările ratei dobânzii. Graficul arată o formațiune „cup and handle”, un model de continuare bullish care precede adesea o creștere. Datele CME FedWatch indică în prezent o probabilitate de aproape 96% pentru o nouă reducere a ratei cu 25 de puncte de bază la ședința Fed din 29 octombrie și o probabilitate de 82% pentru o nouă reducere în decembrie. Sursa: xStation5

