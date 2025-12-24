Rezumatul dimineții (24.12.2025)

Indicii americani au închis cu ușoare creșteri. Nasdaq100 a crescut cu 0,5%. Un nou maxim istoric de închidere a fost atins de S&P 500, care a încheiat sesiunea la 6909 dolari, după o creștere de 0,4%.

Starea de spirit în sesiunea asiatică a fost mixtă. Indicii chinezi au profitat de datele excelente privind PIB-ul SUA pentru a înregistra ușoare creșteri, în timp ce alți indici au scăzut. Shanghai Composite a crescut cu 0,3%, iar Hang Seng și-a limitat creșterile la 0,2%. În mod similar, în India, Nifty50 a crescut cu 0,2%.

Indicele coreean KOSPI a scăzut cu 0,2%, iar ASX200 a înregistrat, de asemenea, scăderi, depreciindu-se cu 0,4%. În Japonia, după publicarea procesului-verbal al BOJ, indicele Nikkei 225 a rămas neschimbat, dar indicele mai larg TOPIX a scăzut cu 0,4%.

Banca Japoniei a publicat procesul-verbal al ședinței sale de politică monetară din noiembrie: BOJ consideră că economia crește moderat, cu o inflație CPI de aproximativ 3% și o dinamică pozitivă a salariilor, dar cu o încetinire clară a inflației sub 2% și rate reale încă negative. BOJ va „continua majorările de rate și va ajusta amploarea acomodării”, dar cu un accent puternic pe „dependența de date” și „riscurile globale”. Al treilea an de creșteri salariale ridicate ar permite, în mod oficial, considerarea atingerii țintei de inflație și ar da un mandat pentru o înăsprire suplimentară. Majoritatea membrilor comitetului se abțin de la acțiuni, subliniind incertitudinea cu privire la efectele tarifelor SUA, noua politică fiscală a Tokyo și faptul că inflația CPI nu se află încă permanent la nivelul preconizat de 2%. O minoritate pledează pentru o majorare imediată a ratei la aproximativ 0,75%, argumentând că norma deflaționistă a fost încălcată, obiectivul de inflație este „în mare parte” atins, riscurile de inflație sunt în creștere, iar lipsa de acțiune în prezent crește riscul unei înăspriri bruște ulterioare. Piața interpretează procesul-verbal ca o afirmare moderată a comunicărilor recente și acordă încredere temporară politicii de normalizare a BOJ.

Yenul rămâne stabil după aprecierea din ultimele zile, paritatea USDJPY situându-se în jurul valorii de 155,7.

Wonul coreean s-a apreciat semnificativ, crescând cu 2% față de dolar, în urma declarațiilor ministrului de finanțe cu privire la reformele planificate. Rupia indiană și bahtul thailandez se apreciază, de asemenea, față de dolar.

Pe piața mărfurilor, cuprul atinge un nou maxim istoric, contractele crescând cu 1,3%.

Pe piețele occidentale, se poate aștepta o volatilitate semnificativ redusă în perioada sărbătorilor, fără tranzacții pe bursele din Germania, Polonia, Italia, Elveția și Scandinavia. Bursele din Spania, Franța, Marea Britanie și SUA se vor închide mai devreme decât de obicei.

