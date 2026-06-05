Graficul zilei: Euro și-a pierdut avantajul. Va înclina raportul NFP balanța în favoarea dolarului?

Tranzacționarea perechii EURUSD este foarte volatilă, una dintre tabere – Zona Euro – își pierde brusc echilibrul. Dimineața aceasta a adus o confruntare dură cu realitatea pentru Europa, în timp ce viitorul raport privind piața muncii din SUA ar putea determina, în cele din urmă, care dintre părți va câștiga avantajul în această bătălie.

Sursa: xStation 5

Ce determină evoluția EURUSD?

NFP ocupă centrul atenției

Cel mai important eveniment al zilei este publicarea datelor privind piața muncii din SUA. Raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) a rămas unul dintre indicatorii cheie ai Rezervei Federale de luni de zile, oferind informații valoroase despre puterea economiei și presiunile salariale subiacente.

Pentru piața valutară, importanța acestor cifre este greu de supraestimat. O valoare mai puternică decât cea așteptată ar putea reduce așteptările privind viitoarele reduceri ale ratei dobânzii în Statele Unite, susținând randamentele titlurilor de stat și impulsionând dolarul american. În schimb, datele mai slabe ar crește probabilitatea unei poziții mai acomodative a Fed, ceea ce ar putea afecta dolarul și ar oferi sprijin pentru EURUSD.

În termeni practici, publicarea de astăzi ar putea deveni principalul catalizator al mișcărilor pieței înainte de sfârșitul săptămânii.

O imagine dezamăgitoare a economiei Zonei Euro

În același timp, investitorii acordă o atenție tot mai mare datelor care vin din Europa. Estimarea finală a PIB-ului din primul trimestru a fost semnificativ mai slabă decât se aștepta. Economia zonei euro s-a contractat cu 0,2% față de trimestrul anterior, comparativ cu așteptările pieței pentru o creștere de 0,1%. Cifra anuală a fost și mai dezamăgitoare, încetinind la doar 0,3% față de previziunile de 0,8%.

O astfel de abatere substanțială sugerează că redresarea economică a regiunii rămâne mult mai fragilă decât se presupunea anterior. Pentru euro, acesta este un semnal nefavorabil, deoarece o creștere mai slabă ar putea limita capacitatea Băncii Centrale Europene de a menține o politică monetară restrictivă.

Consumatorii transmit semnale de avertizare

Presiunea asupra monedei unice a fost, de asemenea, accentuată de datele recente privind vânzările cu amănuntul, care au indicat o activitate mai redusă a consumatorilor și au alimentat îngrijorările cu privire la încetinirea ritmului economic în Zona Euro.

Acest lucru este deosebit de important, deoarece consumul gospodăriilor rămâne unul dintre pilonii cheie ai creșterii economice. Dacă consumatorii continuă să-și reducă cheltuielile, devine din ce în ce mai dificil să ne așteptăm la o accelerare semnificativă a activității economice în trimestrele următoare. Ca urmare, piețele încep să evalueze dacă slăbiciunea din Europa este doar temporară sau un semn al unor probleme structurale mai profunde.

Fed versus BCE

Un alt punct de interes rămâne divergența dintre așteptările privind politica monetară de o parte și de alta a Atlanticului. Cu doar câteva luni în urmă, investitorii se concentrau în principal pe momentul primelor reduceri ale ratei dobânzii. Astăzi, atenția se îndreaptă către o altă întrebare: care bancă centrală va fi în cele din urmă forțată să-și relaxeze politica monetară mai rapid?

Dacă economia SUA continuă să dea dovadă de o relativă reziliență, în timp ce datele europene rămân slabe, divergența dintre așteptările Rezervei Federale și ale Băncii Centrale Europene ar putea oferi din nou un sprijin pentru dolar. Acesta rămâne unul dintre cei mai importanți factori pe termen mediu pentru EURUSD.

Geopolitica și sentimentul investitorilor

O altă sursă de incertitudine provine din tensiunile geopolitice actuale din Orientul Mijlociu. Piețele continuă să monitorizeze evoluțiile din regiunea Golfului Persic și să evalueze impactul potențial al acestora asupra prețurilor energiei și fluxurilor comerciale globale.

În perioadele de aversiune crescută față de risc, capitalul tinde să graviteze către dolarul american, care rămâne unul dintre principalele active de refugiu la nivel mondial. Ca urmare, chiar dacă datele macroeconomice nu reușesc să ofere un semnal clar de direcție, evoluțiile geopolitice ar putea continua să ofere un sprijin de fond pentru dolar.

Perspectivele pieței

EURUSD este în prezent tras în mai multe direcții opuse. Pe de o parte, investitorii așteaptă date cruciale privind piața muncii din SUA, care ar putea remodela semnificativ așteptările privind politica viitoare a Fed. Pe de altă parte, datele economice din ce în ce mai slabe din zona euro alimentează îngrijorările cu privire la perspectivele de creștere și la perspectivele politicii BCE.

La incertitudine se adaugă contextul geopolitic, care continuă să îi mențină pe investitori prudenți pe piețele financiare globale. Pe termen scurt, combinația dintre datele macroeconomice publicate și schimbarea așteptărilor privind băncile centrale va rămâne probabil principalul factor determinant al direcției EURUSD.