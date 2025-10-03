Graficul zilei: EURUSD (03.10.2025)

Aspecte esențiale Creșterea Zonei Euro continuă să fie alimentată de sectorul serviciilor: PMI pentru servicii 51,3 , compozit 51,2 .

PMI pentru servicii , compozit . Distribuția pe țări pentru servicii: Spania ( 54,3 ) și Italia ( 52,5 ) înregistrează o expansiune solidă; Germania ( 51,5 ) încetinește din cauza comenzilor slabe; Franța ( 48,5 ) se contractă din cauza incertitudinii politice.

Spania ( ) și Italia ( ) înregistrează o expansiune solidă; Germania ( ) încetinește din cauza comenzilor slabe; Franța ( ) se contractă din cauza incertitudinii politice. Piețe: EURUSD în creștere cu 0,16% la 1,1736, susținut de rezistența euro și slăbiciunea dolarului.

Zona Euro PMI final pentru servicii a scăzut la 51,3 (preliminar 51,4; anterior 50,5), în timp ce PMI compozit s-a menținut la 51,2 (preliminar 51,2; anterior 51,0), confirmând că sectorul serviciilor menține o creștere pozitivă în ciuda slăbiciunii sectorului manufacturier. Noile comenzi s-au îmbunătățit, iar presiunile asupra prețurilor s-au atenuat ușor, rămânând totuși peste mediile pe termen lung, susținând prognoza HCOB de ~0,4% PIB trimestrial pentru Q3 și justificând în mare măsură poziția stabilă a BCE pentru moment. Spania PMI pentru servicii a crescut la 54,3 (față de 53,0 așteptat; anterior 53,2), iar indicele compozit la 53,8 (anterior 53,7), impulsionat de creșterea puternică a noilor afaceri și de cererea internă fermă. Cererea de export pare mai slabă – în principal cea legată de turism – în timp ce costurile de producție rămân ridicate și firmele au majorat prețurile de vânzare. Sentimentul privind perspectivele viitoare și planurile de angajare au rămas optimiste, pe fondul creșterii volumului de lucru restante. Italia PMI pentru servicii a urcat la 52,5 (față de 51,5 estimat; anterior 51,5), iar indicele compozit s-a menținut la 51,7, semnalând o creștere stabilă, determinată de sectorul serviciilor, în timp ce sectorul manufacturier rămâne slab. Afacerile noi au accelerat iar creșterea ocupării forței de muncă a încetinit; presiunile asupra costurilor (salarii, energie, chirii) rămân ridicate, chiar dacă inflația prețurilor de producție a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 10 luni. Încrederea a crescut ușor, dar rămâne sub medie, reziliența serviciilor fiind crucială pentru susținerea redresării. Germania PMI final pentru servicii a înregistrat 51,5 (sub 52,5 preliminar; anterior 49,3), iar indicele compozit 52,0 (față de 52,4 preliminar; anterior 50,5), indicând cea mai rapidă creștere a sectorului privat din ultimele 16 luni. Cu toate acestea, afacerile noi în sectorul serviciilor au scăzut pentru a doua lună consecutivă, iar comenzile din sectorul manufacturier au înregistrat, de asemenea, o inversare de tendință, ridicând semne de întrebare cu privire la durabilitatea dinamicii. Inflația costurilor în sectorul serviciilor a crescut din nou, iar firmele au început să reducă ușor numărul de angajați pe fondul slăbirii cererii. Franța PMI pentru servicii a scăzut la 48,5 (față de 48,9 preliminar; anterior 49,8), iar indicele compozit la 48,1 (față de 48,4 preliminar; anterior 49,8), confirmând încetinirea economică la sfârșitul celui de-al treilea trimestru. Incertitudinea politică pare să afecteze cererea; atât comenzile interne, cât și cele de export au scăzut. Costurile de producție au continuat să crească, în timp ce prețurile de producție au scăzut ușor, semnalând o presiune asupra marjelor, deși ocuparea forței de muncă s-a menținut până acum la un nivel stabil. EURUSD Perechea se tranzacționează astăzi la un nivel mai ferm, susținută de ambele părți ale ecuației: o ușoară retragere a dolarului și o ușoară apreciere a euro. EURUSD a crescut cu 0,16% la 1,17360.

