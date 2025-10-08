Graficul zilei: EURUSD (08.10.2025)

Aspecte esențiale EURUSD a scăzut cu aproximativ 0,3% pe fondul aprecierii generale a dolarului.

Potrivit presei franceze, Emmanuel Macron consultă posibilitatea dizolvării parlamentului.

Nervozitatea fiscală și politică stimulează cererea pentru activele tradiționale considerate active de refugiu.

EURUSD a scăzut cu 0,3% până la aproximativ 1,162 pe fondul unei aprecieri globale a dolarului, coborând sub nivelul de suport cheie de lângă 1,165. De la începutul săptămânii, cea mai tranzacționată pereche valutară din lume a scăzut cu aproape 1%, pe fondul turbulențelor politice din Franța și Japonia, care au stimulat cererea pentru „active de refugiu” clasice, precum dolarul și aurul. Săptămâna aceasta, EURUSD a intrat într-o corecție bruscă după ce săptămâna trecută a depășit 1,172, atingând astăzi un minim de aproape șase săptămâni. Perechea a găsit suport la media mobilă exponențială de 100 de zile (EMA100, violet închis). Sursa: xStation 5 Ce influențează EURUSD astăzi? Dolarul se apreciază față de toate monedele G10, pe fondul incertitudinii politice din Franța și Japonia, care eclipsează preocupările interne ale SUA, și anume închiderea guvernului. Indicele dolarului (USDIDX) a crescut astăzi cu 0,2%, atingând un minim de două săptămâni.

Preocupările legate de buget și stabilitatea politică din marile economii au sporit optimismul investitorilor față de dolar și perspectivele economice generale ale SUA. Blocajul guvernului și lipsa majorității datelor macroeconomice creează o oarecare incertitudine cu privire la următoarea decizie a Fed, dar efectul este prea mic pentru a modifica așteptările pieței privind o reducere a ratei dobânzii în octombrie în SUA.

Președintele Emmanuel Macron s-a întâlnit ieri cu președinții Adunării Naționale și Senatului Franței pentru a se consulta înaintea unei posibile dizolvări parlamentare. Mass-media franceză a raportat, de asemenea, că prefecturile au fost sfătuite să se pregătească pentru posibile alegeri între 16 și 23 noiembrie. Presiunea politică asupra lui Macron pentru a demisiona este în creștere, complicând perspectivele pentru a doua cea mai mare economie a UE, mai ales că demisia prim-ministrului Lecornu a spulberat speranțele pentru aprobarea la timp a bugetului.

Pe de altă parte, nu există presiuni suplimentare asupra obligațiunilor cheie din Zona Euro. Randamentele franceze pe 10 ani au scăzut cu aproximativ 5 puncte de bază, deși rămân aproape de nivelurile istorice, peste nivelurile înregistrate în timpul ultimei dizolvări parlamentare din 2024. Randamentele obligațiunilor germane pe 10 ani au scăzut cu aproximativ 2,5 puncte de bază.

Este de remarcat faptul că un euro mai slab ar putea susține economia UE prin stimularea competitivității exporturilor, cu condiția ca criza politică din Franța să nu se transforme într-un impas prelungit sau într-o criză fiscală. Președinta BCE, Christine Lagarde, a subliniat săptămâna aceasta că aprecierea euro reprezintă un risc potențial pentru creșterea economică a UE, astfel încât o retragere susținută a EURUSD de la maximele recente ar putea atenua încetinirea activității economice observată luna trecută.

Yenul japonez nu a beneficiat de fluxul către activele de refugiu, fiind afectat de nominalizarea lui Sanae Takaichi ca candidat la funcția de prim-ministru. Takaichi a susținut în repetate rânduri politici fiscale expansioniste, criticând în același timp creșterile suplimentare ale ratei dobânzii. Creșterile potențiale ale cheltuielilor publice ar putea fi inflaționiste și, combinate cu deprecierea yenului, ar putea accelera revenirea la creșterile ratei dobânzii de către Banca Japoniei. EURUSD reacționează acum la diferența de randament dintre obligațiunile germane și americane pe 10 ani. Sursa: XTB Research

