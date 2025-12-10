Graficul zilei: EURUSD (10.12.2025)

Astăzi, EURUSD se tranzacționează în apropierea valorii de 1,164, evoluând într-un interval relativ restrâns. Piețele se abțin de la poziții mai mari înaintea reuniunii de seară a Fed. Presiunea ușoară asupra dolarului, determinată de așteptările privind posibile reduceri ale ratei dobânzii în SUA, împreună cu datele macroeconomice stabile din Zona Euro, oferă un sprijin moderat pentru euro. Cu toate acestea, factorul cheie rămâne decizia băncii centrale americane și conferința de presă care o însoțește. Sursa: xStation 5 Factori care influențează cursul EURUSD astăzi Decizia așteptată a Fed Piața anticipează aproape în totalitate o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază, astfel încât decizia în sine ar putea avea un impact limitat asupra perechii valutare. Cel mai important aspect va fi tonul declarației și proiecțiile privind rata dobânzii pentru anul viitor. Un mesaj dovish ar putea întări euro față de dolar, împingând EURUSD către 1,1680 - 1,1730. În schimb, un ton mai hawkish, care să sublinieze riscurile inflației și stabilitatea pieței muncii, ar putea susține dolarul, determinând perechea să scadă către 1,1615 - 1,1590 sau mai jos. Prin urmare, piețele vor monitoriza îndeaproape nuanțele din declarațiile lui Powell. Orientări stabile ale BCE Banca Centrală Europeană menține o politică de comunicare prudentă și stabilă. Reprezentanții BCE, inclusiv Simkus, semnalează că nu este nevoie de modificări rapide ale ratelor dobânzilor, atâta timp cât inflația rămâne aproape de ținta stabilită. Absența unor noi stimulente din partea Frankfurtului înseamnă că euro nu beneficiază de un impuls clar din partea propriei politici monetare. În practică, mișcările EURUSD de astăzi sunt determinate în principal de semnalele din SUA, mai degrabă decât de declarațiile băncii centrale locale. Datele macroeconomice din Zona Euro Lipsa surprizelor semnificative oferă un sprijin moderat pentru euro, consolidând narațiunea stabilizării economice. Cu toate acestea, aceste date nu creează un impuls puternic care să determine tendința EURUSD, iar direcția principală va rămâne dependentă de decizia și declarația Fed.

