Graficul zilei: EURUSD (17.04.2025)

EURUSD și-a moderat din nou tendința ascendentă după o creștere recentă, în timp ce piețele așteaptă decizia de astăzi privind rata dobânzii din partea Băncii Centrale Europene. O reducere a ratei este așteptată pe scară largă, iar mediul economic general indică o relaxare monetară suplimentară. Cu toate acestea, nu există semne clare ale unei corecții la orizont, iar potențialul unei redresări economice pe continent poate alimenta continuarea aprecierii euro. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5 Fed în așteptare, BCE merge mai departe Anul 2025 marchează sfârșitul definitiv al politicii sincronizate la nivel global a băncilor centrale, care au acționat la unison în ultimii ani pentru a combate inflația post-COVID. Contrastul dintre BCE și Rezerva Federală este un prim exemplu. În ultimele lor declarații, oficialii Fed au indicat o „perioadă dificilă” pentru politica monetară, citând riscuri cu două fețe pentru mandatul lor - presiuni inflaționiste și stagnare economică, ambele legate de politica comercială a lui Donald Trump. Între timp, datele slabe privind activitatea în Zona Euro și presiunile inflaționiste aproape de zero - inclusiv o scădere record a prețurilor la energie în Germania - sugerează că BCE ar putea trebui să evite să fie prea prudentă. Piața europeană a obligațiunilor semnalează în mod clar o revenire a ratelor dobânzilor din Zona Euro sub 2% (a se vedea randamentul obligațiunilor germane pe 2 ani, linia gri superioară). Sursa: xStation 5 Se îndreaptă Europa spre o revenire? Noua eră a protecționismului a condus la o revizuire drastică în scădere a previziunilor de creștere globală. Cu toate acestea, presiunea exercitată de Donald Trump ar putea fi în cele din urmă în favoarea Europei. Competitivitatea UE - în prezent sub semnul întrebării - s-ar putea îmbunătăți dacă o politică monetară mai relaxată va deschide calea investițiilor strategice și a unei expansiuni fiscale deliberate în Germania. O renaștere a unei ambiții economice reale, combinată cu stabilitatea instituțională și predictibilitatea Europei, ar putea încuraja fluxurile continue de capital către continent, susținând moneda euro într-o perioadă de scădere a încrederii în dolarul american. Cu toate acestea, rămâne incert nivelul final al tarifelor dintre UE și SUA și dacă măsurile favorabile creșterii vor fi suficiente pentru a compensa potențialele pierderi de PIB cauzate de barierele comerciale. Previziunile de creștere a PIB în Zona Euro înainte (portocaliu) și după (albastru) Ziua eliberării. Sursa: Bloomberg Economics

