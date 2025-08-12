USD câștigă înaintea publicării datelor CPI💵

Inflația de bază din iulie se estimează că va înregistra cea mai puternică revenire din ultimele 6 luni 🔎📣 Bloomberg Economics se așteaptă ca inflația CPI de bază din iulie să înregistreze cea mai rapidă creștere lunară din ianuarie, ceea ce ar putea submina șansele unei reduceri a ratei dobânzii în septembrie.

Inflația produselor de bază este estimată la +0,4% MoM, pe fondul diminuării deflației din segmentul auto (atât pentru autovehicule noi, cât și pentru cele second-hand).

Presiunile inflaționiste reînnoite în sectorul serviciilor, în special în hoteluri și transportul aerian, precum și creșterea persistentă a chiriilor sunt considerate factori care vor stimula indicatorul de bază.

Înainte de publicare, piețele estimează o probabilitate de aproximativ 85% pentru o reducere a ratei dobânzii de către Fed în septembrie. În curând vom primi cel mai important raport al săptămânii — publicarea datelor CPI pentru luna iulie. Pentru Fed, acesta va fi un indicator crucial înaintea reuniunii din septembrie, care va fi precedată și de raportul privind piața muncii NFP și de datele CPI pentru luna august (publicat în aceeași săptămână cu decizia Fed). Consensul se așteaptă ca inflația CPI globală să crească cu aproximativ +0,2% MoM și 2,8% YoY iar CPI de bază cu aproximativ +0,3% MoM și ~3,0% YoY pentru luna iulie. O creștere de 0,3% MoM a inflației CPI de bază ar fi cel mai puternic ritm lunar din ultimele aproximativ 6 luni. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Previziunile pieței nu sunt optimiste, iar dolarul se apreciază înaintea deciziei. Bloomberg Economics se așteaptă la o inflație de bază semnificativ mai mare în iulie și, posibil, la cea mai rapidă creștere lunară din ianuarie. Această revenire puternică va fi determinată de serviciile legate de călătorii și de chiriile încă ridicate. Datele indică faptul că prețurile hotelurilor și ale biletelor de avion vor reveni probabil la valori pozitive după scăderile anterioare, în timp ce procesul de dezinflație a chiriilor rămâne lent.

În ceea ce privește bunurile de bază, prognoza indică o creștere de aproximativ +0,4% MoM, segmentul auto fiind factorul cheie – se preconizează că atât autovehiculele noi, cât și cele second-hand vor înregistra scăderi mai mici ale prețurilor, limitând contribuția negativă a bunurilor la indicele de bază observată în ultimele luni. Impactul tarifelor asupra inflației CPI Tarifele rămân principala necunoscută pentru inflația bunurilor în lunile următoare; din punct de vedere istoric, impactul acestora asupra prețurilor de import a fost semnificativ, deși Fed consideră că este vorba mai degrabă de o creștere punctuală a nivelului prețurilor decât de o tendință durabilă. Deși transferul tarifelor către prețurile de consum pare mai redus decât la începutul acestui an, Bloomberg estimează că acesta nu va compensa creșterea pe termen scurt a serviciilor. În practică: dacă valoarea din iulie este ridicată, aceasta va complica argumentele în favoarea unei relaxări imediate a politicii monetare, chiar dacă piețele se așteaptă în continuare la o reducere a ratei dobânzii la reuniunea din 16-17 septembrie. Care este poziția actuală a factorilor de decizie ai Fed? Powell: Inflația legată de tarife ar putea fi „de scurtă durată” (schimbare de nivel), dar ar putea fi și mai persistentă; Fed „nu a luat nicio decizie pentru septembrie” și va aștepta următoarele două rapoarte privind inflația și ocuparea forței de muncă.

Waller: A votat împotriva unei reduceri în iulie, dar a prezentat argumente în favoarea începerii relaxării dacă piața muncii continuă să se slăbească și riscurile de inflație determinate de tarife rămân limitate.

Daly: Consideră că reducerile vor fi necesare „în lunile următoare”, pe măsură ce piața muncii se răcește; monitorizează impactul tarifelor, dar nu îl consideră un obstacol dacă tendința inflației este favorabilă.

Bowman: Susține public trei reduceri în 2025, după rapoartele nefavorabile privind piața muncii, care arată că datele privind ocupare a forței de muncă împing puternic Comitetul către o primă măsură. EURUSD (interval M15) Perechea rămâne într-un canal de consolidare îngust înainte de publicarea datelor privind inflația CPI. Dolarul este ușor mai slab astăzi față de majoritatea monedelor, cu scăderi limitate la 0,0-0,05%.

