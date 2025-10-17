Graficul zilei - EURUSD (17.10.2025)

Presiunea asupra dolarului crește din cauza problemelor din băncile regionale americane și a închiderii prelungite a guvernului SUA, alimentând așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Fed.

Presiunea asupra dolarului crește din cauza problemelor din băncile regionale americane și a închiderii prelungite a guvernului SUA, alimentând așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Fed.

Presiunea asupra dolarului crește din cauza problemelor din băncile regionale americane și a închiderii prelungite a guvernului SUA, alimentând așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Fed.

Presiunea asupra dolarului crește din cauza problemelor din băncile regionale americane și a închiderii prelungite a guvernului SUA, alimentând așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Fed.

Presiunea asupra dolarului crește din cauza problemelor din băncile regionale americane și a închiderii prelungite a guvernului SUA, alimentând așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Fed.

Presiunea asupra dolarului crește din cauza problemelor din băncile regionale americane și a închiderii prelungite a guvernului SUA, alimentând așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Fed.

EURUSD crește cu 0,15% până la aproximativ 1,16995, impulsionat de îmbunătățirea stabilității politice în Franța și de slăbiciunea dolarului american pe fondul îngrijorărilor din sectorul bancar din SUA.

EURUSD crește cu 0,15% până la aproximativ 1,16995, impulsionat de îmbunătățirea stabilității politice în Franța și de slăbiciunea dolarului american pe fondul îngrijorărilor din sectorul bancar din SUA.

EURUSD crește cu 0,15% până la aproximativ 1,16995, impulsionat de îmbunătățirea stabilității politice în Franța și de slăbiciunea dolarului american pe fondul îngrijorărilor din sectorul bancar din SUA.

EURUSD crește cu 0,15% până la aproximativ 1,16995, impulsionat de îmbunătățirea stabilității politice în Franța și de slăbiciunea dolarului american pe fondul îngrijorărilor din sectorul bancar din SUA.

EURUSD crește cu 0,15% până la aproximativ 1,16995, impulsionat de îmbunătățirea stabilității politice în Franța și de slăbiciunea dolarului american pe fondul îngrijorărilor din sectorul bancar din SUA.

EURUSD crește cu 0,15% până la aproximativ 1,16995, impulsionat de îmbunătățirea stabilității politice în Franța și de slăbiciunea dolarului american pe fondul îngrijorărilor din sectorul bancar din SUA.

Aspecte esențiale EURUSD crește cu 0,15% până la aproximativ 1,16995, impulsionat de îmbunătățirea stabilității politice în Franța și de slăbiciunea dolarului american pe fondul îngrijorărilor din sectorul bancar din SUA.

Presiunea asupra dolarului crește din cauza problemelor din băncile regionale americane și a închiderii prelungite a guvernului SUA, alimentând așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Fed.

EURUSD crește cu 0,15% până la aproximativ 1,16995, susținut de îmbunătățirea condițiilor politice din Franța și de slăbiciunea dolarului american pe fondul îngrijorărilor legate de sectorul bancar american. De la începutul săptămânii, perechea a înregistrat creșteri, investitorii urmărind cu atenție datele europene care urmează să fie publicate și întâlnirea planificată între președinții SUA și Rusiei, care ar putea avea un impact asupra sentimentului pieței. Sursa: xStation 5 Ce determină mișcarea EURUSD de astăzi? Dolarul american se depreciază sub presiunea crescândă a îngrijorărilor legate de stabilitatea sectorului bancar american . Problemele de la două bănci regionale — Zions Bancorporation și Western Alliance Bancorp — care au raportat probleme grave legate de fraudă în domeniul creditelor, au stârnit îngrijorări pe piață cu privire la sănătatea întregului sector financiar. Acest lucru, la rândul său, crește riscul de contagiune la piața de credit mai largă, care a funcționat recent cu spread-uri neobișnuit de strânse.

Ca urmare, cresc așteptările că Rezerva Federală ar putea fi nevoită să relaxeze și mai mult politica monetară prin reducerea ratelor dobânzilor pentru a susține economia și a stabiliza sectorul bancar. Aceste așteptări au un impact negativ asupra dolarului, determinându-l să piardă teren față de principalele valute.

Închiderea continuă a guvernului SUA și lipsa publicării datelor economice cheie adaugă o presiune suplimentară asupra dolarului, slăbindu-i poziția pe piața valutară.

Indicele dolarului american (DXY), care măsoară dolarul în raport cu un coș de șase alte monede G10, a scăzut cu 0,1%, îndreptându-se spre cea mai mare pierdere săptămânală de la sfârșitul lunii iulie. Această tendință reflectă îngrijorarea crescândă a investitorilor cu privire la perspectivele economice ale SUA și implicațiile acestora asupra politicii Fed.

Stabilitatea politică din Franța s-a îmbunătățit după ce prim-ministrul Sebastien Lecornu a supraviețuit unui al doilea vot de neîncredere, reducând riscul politic din regiune.

Un factor important care influențează piața este viitoarea întâlnire dintre președinții SUA și Rusiei, programată pentru următoarele săptămâni . Acest eveniment atrage atenția semnificativă a pieței, deoarece un potențial acord între aceste două puteri ar putea afecta în mod semnificativ evoluțiile geopolitice, în special în contextul războiului în curs din Ucraina.

Datele finale privind inflația pentru luna septembrie în Zona Euro au fost publicate astăzi. CPI anual a rămas stabil la 2,2%, în conformitate cu previziunile, în timp ce inflația de bază a depășit ușor așteptările, situându-se la 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 2,3% prevăzut. Cifrele lunare au arătat, de asemenea, o creștere moderată a prețurilor. Aceste rezultate confirmă faptul că Banca Centrală Europeană va menține probabil politica monetară actuală neschimbată cel puțin până la sfârșitul anului. Această publicație este importantă pentru cursul de schimb EURUSD , deoarece modelează așteptările pieței cu privire la deciziile viitoare ale BCE și poate susține euro în contextul incertitudinii crescânde pe piața globală.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."