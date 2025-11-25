Graficul zilei: EURUSD (25.11.2025)

Perechea EURUSD se tranzacționează în prezent la aproximativ 1,15375 USD pe euro. Mișcările de astăzi sunt determinate de o combinație de factori fundamentali, datele slabe din Germania concurând cu așteptările crescânde ale pieței privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed. Atenția pieței se concentrează asupra datelor PPI din SUA de astăzi, care ar putea determina următoarele mișcări ale perechii EURUSD. Sursa: xStation 5 Ce influențează astăzi perechea EURUSD? PIB-ul german și încrederea mediului de afaceri Cele mai recente date pentru al treilea trimestru arată că PIB-ul german nu a înregistrat nicio creștere de la un trimestru la altul, indicând o stagnare virtuală a economiei. În plus, rezultatele slabe ale indicelui german Ifo privind încrederea mediului de afaceri reflectă deteriorarea așteptărilor, în ciuda unei ușoare îmbunătățiri a situației economice actuale. Deoarece Germania este cea mai mare economie din Zona Euro, datele slabe și scăderea sentimentului de afaceri reduc atractivitatea euro pentru piețe. Încetinirea ritmului economic, combinată cu întârzierea stimulentelor fiscale în Zona Euro, așteptate abia în 2026, reduce așteptările privind noi măsuri expansioniste din partea Băncii Centrale Europene. Așteptările Fed și datele PPI de astăzi Piețele includ în preț din ce în ce mai mult posibilitatea unei reduceri a ratei dobânzii Fed în decembrie, probabilitatea fiind estimată la aproximativ 75-80%. Oficialii Fed, inclusiv John Williams și Christopher Waller, subliniază că politica actuală rămâne moderat restrictivă, iar economia SUA, în special piața muncii, ar putea necesita o relaxare suplimentară. În plus, piețele așteaptă datele de astăzi privind indicele prețurilor de producție (PPI) din SUA, care ar putea consolida sau slăbi așteptările privind politica Fed. Perspectiva unei reduceri a ratei dobânzii slăbește dolarul față de euro, oferind un impuls ascendent pentru EURUSD, chiar și în condițiile în care fundamentele euro rămân relativ slabe. Situația din Ucraina Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia creează un anumit sentiment pozitiv pe piețe, deși impactul asupra cursurilor de schimb ale euro rămâne limitat pentru moment. Optimismul geopolitic ar putea însă susține moneda comună pe termen mediu.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."