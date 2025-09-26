Graficul zilei: EURUSD (26.09.2025)

Euro este astăzi cea mai puternică monedă din G10, recuperând aproximativ 0,15% față de dolar după două zile de cea mai profundă corecție din ultimele două luni. Cu toate acestea, EURUSD se tranzacționează în continuare sub nivelul psihologic de 1,1700, iar tendința ascendentă recentă ar putea fi contestată de ultimele date privind PIB-ul SUA și de noua serie de tarife impuse de Donald Trump. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil EURUSD a pierdut 1,3% în ultimele două sesiuni, cea mai abruptă scădere de la vânzarea masivă de la sfârșitul lunii iulie, ca reacție la acordul comercial UE-SUA. Perechea a scăzut sub media mobilă exponențială de 30 de zile, dar s-a menținut în siguranță peste nivelul de suport cheie de 1,162. Amploarea revenirii de astăzi va depinde însă în mare măsură de raportul PCE. Sursa: xStation 5 Ce influențează astăzi EURUSD? PIB-ul anualizat al SUA în Q2 a fost revizuit în creștere de la 3,3% la 3,8%, cea mai puternică valoare din Q3 2023. Un factor important a fost creșterea exporturilor nete determinată de tarife, dar și consumul privat — principalul motor al economiei SUA — s-a consolidat (revizuit de la 1,6% la 2,5%), în ciuda preocupărilor legate de inflație și piața muncii precum și a datelor slabe din sondaje.

Demonstrația de forță a consumatorilor americani temperează așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Fed, mai ales în combinație cu cele mai recente date privind piața muncii, susținând astfel USD. Cererile de șomaj au scăzut în mod neașteptat sub media pe 4 săptămâni (218.000 față de prognoza de 233.000 și valoarea anterioară de 232.000), atenuând temerile privind o deteriorare rapidă a pieței muncii. În ansamblu, datele susțin prudența din partea Fed, dar tensiunea și incertitudinea vor crește înaintea raportului PCE de astăzi și a raportului NFP de săptămâna viitoare.

Se preconizează că indicele core PCE va rămâne la 2,9%, iar o valoare în linie cu previziunile ar trebui să ajute euro să-și revină după pierderile recente. Pe de altă parte, incertitudinea cu privire la politica Fed ar putea amplifica reacția pieței în cazul unei inflații mai mari decât se aștepta, mai ales având în vedere recentele remarci hawkish ale lui Jerome Powell cu privire la lipsa unei traiectorii fără risc a ratei dobânzii. Donald Trump a anunțat o nouă rundă de tarife vamale care vor intra în vigoare la 1 octombrie: 100% pentru produsele farmaceutice de marcă, 50% pentru dulapurile de bucătărie și baie, 30% pentru mobilierul tapițat și 25% pentru camioane. Cu toate acestea, lipsesc detalii despre posibile excepții, aspect important în contextul acordurilor cu UE și Japonia, care presupuneau că nu vor exista tarife suplimentare față de cele negociate. Tariful farmaceutic nu se va aplica companiilor care au început să construiască linii de producție în SUA (de exemplu, AstraZeneca, care a anunțat o nouă fabrică în Virginia).

