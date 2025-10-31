Graficul zilei - EURUSD (31.10.2025)

Fed nu a confirmat o nouă reducere a ratei dobânzii în decembrie, ceea ce, împreună cu incertitudinea fiscală din SUA, întărește dolarul și afectează dinamica pe termen scurt a EURUSD.

Datele finale privind inflația din Zona Euro, combinate cu presiunea slabă asupra prețurilor din Franța, sugerează că BCE va menține politica actuală cel puțin până la sfârșitul anului, susținând euro.

Perechea EURUSD se tranzacționează în jurul valorii de 1,15270 USD pe euro, sub presiune descendentă din cauza diferențelor de politică monetară dintre BCE și Fed, precum și a închiderii guvernului SUA.

Perechea EURUSD se tranzacționează în jurul valorii de 1,15270 USD pe euro, sub presiune descendentă din cauza diferențelor de politică monetară dintre BCE și Fed, precum și a închiderii guvernului SUA.

Perechea EURUSD se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 1,15270 USD pe euro. Piața se află sub presiune descendentă, în principal din cauza diferențelor de politică monetară între Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală a SUA. Sursa: xStation 5 Ce influențează astăzi cursul EURUSD? Dolarul rămâne relativ puternic după recenta reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Fed. Banca centrală a semnalat însă posibilitatea unei pauze în reducerile ulterioare, ceea ce a întărit moneda americană și a limitat câștigurile euro. Investitorii se așteaptă ca Fed să răspundă cu prudență la datele economice viitoare înainte de a lua orice decizie cu privire la posibile ajustări suplimentare ale politicii monetare. În Zona Euro, atenția pieței se concentrează pe ultimele date macroeconomice publicate. Datele preliminare privind inflația pentru luna octombrie au arătat că CPI s-a situat la 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce inflația de bază s-a situat la 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste rezultate sunt în conformitate cu așteptările analiștilor și sugerează că BCE va menține probabil politica actuală cel puțin până la sfârșitul anului. În Franța, au fost publicate date privind inflația și producția industrială. Inflația anuală a scăzut la 0,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu variații minime ale prețurilor lunare. Presiunea slabă asupra prețurilor reduce necesitatea creșterii ratelor dobânzilor, susținând stabilitatea politicii monetare a BCE și oferind sprijin pentru euro. Datele publicate de Franța și Zona Euro în ansamblu sunt importante pentru perechea EURUSD deoarece ele modelează așteptările pieței cu privire la deciziile viitoare ale BCE și pot susține moneda comună în contextul incertitudinii crescânde a pieței globale. În același timp, prudența Fed și lipsa confirmării unor reduceri suplimentare ale ratei dobânzii în SUA mențin volatilitatea dolarului, ceea ce afectează dinamica cursului de schimb EURUSD pe termen scurt.

