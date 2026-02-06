Graficul zilei: EURUSD după datele din Europa și slăbirea pieței muncii din SUA

Perechea EURUSD se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 1,17953. Piața manifestă o volatilitate moderată ca reacție la ultimele date macroeconomice din Europa, precum și la noutățile de pe piața muncii din SUA. Perechea s-a retras de la maximele locale recente, deoarece impulsurile venite din datele industriale și semnalele BCE au fost prea slabe pentru a susține impulsul ascendent anterior. Investitorii rămân prudenți, monitorizând atât sentimentul de evitare a riscurilor, cât și așteptările privind deciziile noului președinte al Fed. Sursa: xStation5 Ce influențează cursul EURUSD astăzi? Deciziile și comunicarea BCE BCE a menținut ieri ratele dobânzilor neschimbate, în conformitate cu așteptările pieței. Banca a subliniat inflația relativ stabilă și riscul unui euro prea puternic, limitând spațiul pentru o apreciere suplimentară a monedei. În practică, acest lucru înseamnă că EURUSD reacționează în prezent mai degrabă la datele macroeconomice și la sentimentul pieței decât la deciziile BCE în sine. Datele privind piața muncii din SUA Datele recente privind piața muncii din SUA au arătat o creștere a concedierilor Challenger de la 35.000 la 108.000, precum și o creștere a cererilor săptămânale de șomaj la 231.000 față de 213.000, cât se aștepta. Numărul locurilor de muncă vacante JOLTS a scăzut la 6,5 milioane, în timp ce piața se aștepta la 7,2 milioane, semnalând o ușoară slăbire a pieței muncii. Sentimentul de aversiune față de risc și datele europene Datele industriale mai slabe din Germania și o scădere modestă a acțiunilor europene mențin un sentiment moderat de aversiune față de risc. Fluctuațiile pe termen scurt ale EUR/USD sunt limitate, iar perechea rămâne sub nivelul de 1,18. Cu toate acestea, structura generală a tendinței ascendente a euro rămâne intactă. Noul președinte al Fed și așteptările pieței Piețele își pun speranțele în noul președinte al Fed, așteptându-se la o relativă independență față de presiunile administrației americane. Investitorii anticipează că Fed nu va ceda solicitărilor de reduceri rapide și agresive ale ratei dobânzii, care ar putea destabiliza piețele. Acest factor conferă dolarului american o anumită forță în ochii investitorilor, limitând în același timp mișcările bruște ale pieței, inclusiv creșterile bruște ale USD față de euro.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."