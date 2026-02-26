📉US100 pierde 2%

Sentimentul pieței de capital din SUA este slab astăzi, principalul catalizator al vânzărilor fiind raportul foarte bun al Nvidia privind veniturile, după care contractul futures Nasdaq 100 (US100) a scăzut cu peste 2%. Rezultatele puternice nu au fost suficiente pentru a declanșa un val de cumpărări pe scară largă, iar sectorul semiconductorilor înregistrează astăzi scăderi. În afară de Nvidia, aproape toate celelalte acțiuni ale marilor companii tehnologice pierd teren, cu excepția Microsoft și Meta Platforms.

Putem observa că nici măcar îmbunătățirea sentimentului în sectoarele software și IT nu este suficientă pentru a declanșa o revenire împotriva presiunii de vânzare de pe Wall Street, unde acțiunile Broadcom, Taiwan Semiconductor, ASML, Applied Materials și Lam Research sunt în scădere. Pe de altă parte, acțiunile vândute recent, precum Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike și ServiceNow, sunt în creștere.

Numărul cererilor noi de șomaj din SUA a crescut ușor săptămâna trecută, dar rămâne în limitele istorice, ceea ce sugerează că angajatorii se abțin în continuare de la concedieri mai ample, în ciuda ritmului mai lent de angajare. Cererile inițiale ajustate sezonier au totalizat 212.000 în săptămâna care s-a încheiat la 21 februarie. Aceasta reprezintă o creștere de 4.000 față de valoarea revizuită în sus din săptămâna precedentă, dar rămâne sub estimarea consensuală Dow Jones de 215.000. Pe baza mediei mobile pe patru săptămâni, cererile au crescut cu doar 750, până la 220.250. Cererile de continuare (raportate cu o întârziere de o săptămână) au scăzut cu 31.000, până la 1,833 milioane. Datele sugerează o pauză probabil prelungită în politica de relaxare a Fed, ceea ce afectează și mai mult sentimentul pieței.

US100 (interval H1)

Cotația contractului se retrage astăzi sub mediile mobile exponențiale pe 200 și 50 de perioade, scăzând sub nivelul psihologic de 25.000 de puncte.

Sursa: xStation5