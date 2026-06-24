Graficul zilei: EURUSD își accentuează scăderea 🚩 Ce urmează pentru această pereche valutară? (24.06.2026)

Dolarul american s-a apreciat semnificativ în ultimele zile, iar revizuirile în sensul unei politici monetare mai restrictive ale proiecțiilor Rezervei Federale au devenit principalul catalizator al scăderii celei mai importante perechi valutare din lume. De remarcat faptul că EURUSD a continuat să scadă, chiar dacă Banca Centrală Europeană a anunțat recent o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază. Acest lucru sugerează că mișcarea este determinată de mai mult decât simplele așteptări privind rata dobânzii.

Investitorii se concentrează din ce în ce mai mult pe divergența dintre economiile Statelor Unite și ale Zonei Euro. În Statele Unite, indicatorii cheie precum sondajele ISM, datele PMI și raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol continuă să indice o creștere economică relativ solidă. În schimb, Zona Euro pare blocată într-o situație care ar putea fi descrisă drept „stagnare stabilă”. La nivel european, riscurile rămân orientate în sens descendent din cauza perturbărilor continue de pe piețele energetice și a slăbiciunii persistente din sectorul manufacturier, care rămâne un factor important al creșterii regionale.

Graficul EURUSD (Intervale D1, H1)

EURUSD a scăzut spre zona de 1,135, semnalând o inversare către o tendință descendentă. Perechea se tranzacționează acum semnificativ sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie), care se situează în apropierea nivelului de 1,16 și este susținută de mai multe reacții istorice importante ale prețurilor.

Perechea a înregistrat până acum aproape cinci sesiuni consecutive de pierderi, principalul catalizator al vânzărilor fiind orientarea Rezervei Federale către o perspectivă de politică monetară mai restrictivă.

Sursă: xStation5

Analizând graficul pe oră, perechea EURUSD reproduce în prezent corecția anterioară aproape punct cu punct. Întrebarea cheie este dacă puternicul impuls descendent începe să se estompeze. Dacă presiunea de vânzare începe să se atenueze în jurul nivelurilor actuale, scăderea s-ar putea încetini și ar putea permite o revenire spre 1,14, unde se află în prezent media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA50, linia portocalie).

Sursă: xStation5