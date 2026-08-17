Graficul zilei: EURUSD vizează nivelul de 1,1600! S-a încheiat perioada de dominanță a dolarului?

Perechea EURUSD reia creșterile dinamice după weekend (+0,3%) și se apropie de nivelul psihologic de 1,1600 pentru prima dată în două luni. Piața reduce din ce în ce mai agresiv așteptările privind o politică monetară restrictivă a Fed, iar prima geopolitică a dolarului se topeste în fața unei serii de date dezamăgitoare din SUA.
Analiză tehnică: EURUSD (Interval D1)
După o încetinire în prima jumătate a lunii august, EURUSD încearcă să iasă din faza de consolidare și se situează deasupra mediilor mobile exponențiale (EMA) de 100 și 10 zile (EMA100 / violet închis; EMA10 / galben). Perechea a câștigat aproape 0,6% de vineri, inițiind un test al rezistenței stabilite în iunie. Indicele RSI se află la pragul zonei de supracumpărare (adică peste 70; în prezent la 65), ceea ce ar putea limita creșterea peste nivelul psihologic de 1,1600, mai ales având în vedere lipsa unor catalizatori macroeconomici suplimentari (inflația din Zona Euro va fi publicată abia miercuri, iar indicatorii PMI vineri).
Ședința de astăzi va fi decisivă. O închidere peste 1,1600 ar trebui să consolideze tendința ascendentă recent stabilită, chiar și în cazul unor surprize improbabile defavorabile monedei euro (HICP sau PMI semnificativ mai slabe decât se aștepta). În schimb, dacă prețul se întoarce spre nivelul de închidere de vineri, slăbirea ulterioară a dolarului va depinde de semnalele viitoare din economia SUA, iar EURUSD ar trebui să rămână în intervalul 1,1550 – 1,1600.
Sursă: xStation5
Așteptările privind Fed caută un nou minim
Principalul catalizator al creșterii perechii EURUSD este scăderea așteptărilor privind majorările ratei dobânzii din SUA. Ultimele două săptămâni au adus o serie de date macroeconomice dezamăgitoare, eliminând argumentele pe care tabăra „hawkish” din cadrul Fed le-ar fi putut invoca pentru a face presiuni în favoarea unor rate mai mari. Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol (NFP) a scăzut în mod neașteptat în iulie cu aproximativ 20.000 de locuri de muncă, inflația de bază a coborât la cel mai scăzut nivel din 2021, iar consumul a pierdut din avânt din cauza prețurilor ridicate la benzinării (o scădere neașteptată de 0,6% lună la lună a vânzărilor cu amănuntul).
Inflația din SUA încetinește atât la nivelul consumatorilor (IPC), cât și la nivelul producătorilor (IPP). Un aspect important este că încetinirea ritmului de creștere a prețurilor se aplică și sectoarelor mai puțin volatile și mai puțin sensibile la fluctuațiile prețului petrolului (inflația de bază, graficul inferior). Sursă: XTB Research, date Macrobond
În urma acestor evoluții, piața, care inițial făcuse „treaba murdară” pentru Fed prin înăsprirea condițiilor financiare în ciuda ratelor dobânzilor neschimbate (randamente mai mari, corecție pe piața bursieră), a întors complet situația și a trecut la ofensivă. Probabilitatea implicită de o majorare a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului 2026, calculată pe baza swap-urilor, a scăzut într-o săptămână de la certitudine la 85%, în timp ce probabilitatea pentru septembrie (care fusese anterior pe deplin prețuită) se situează acum sub 30%. O reevaluare a avut loc și pe piața obligațiunilor. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani se situează cu 7 puncte de bază sub maximele înregistrate la sfârșitul lunii iulie, iar revenirea diferenței de randament dintre Germania și SUA a servit drept rampă de lansare pentru perechea EURUSD.
Traiectoria preconizată a majorărilor de dobândă din SUA este în scădere (acum: roșu, acum o săptămână: albastru, acum 4 săptămâni: gri). Graficul arată numărul de majorări ale ratei dobânzii estimate de piață pentru o anumită ședință a Fed (prima majorare completă este prețuită acum doar pentru ianuarie 2027). Sursă: XTB Research, date Bloomberg
Diferențialul de randament dintre obligațiunile germane și cele americane pe 10 ani (panoul de jos, roșu) a oferit sprijin pentru noi câștiguri ale perechii EURUSD. Sursă: XTB Research, date Bloomberg
Piața își reduce pozițiile bearish pe EURUSD
Pe lângă mișcările de pe piața spot, are loc o reorganizare clară pe piața instrumentelor derivate, semnalând o schimbare a sentimentului investitorilor pe termen lung față de perechea valutară principală. Deși pozițiile speculative nete, conform datelor CFTC, indică în continuare o prevalență a pozițiilor short, piața opțiunilor arată o scădere semnificativă a primei pe care investitorii o plătesc pentru a se proteja împotriva scăderilor EURUSD. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că atenția pieței s-a mutat de la petrol către Fed și datele macroeconomice interne. În plus, deși Brent se tranzacționează încă în jurul valorii de 90 de dolari pe baril, volatilitatea evoluției prețurilor a scăzut, iar BCE, mai sensibilă la riscurile legate de prețurile energiei (nu doar petrolul, ci și gazul natural), are în prezent mai multe argumente în favoarea majorării ratelor dobânzilor decât Fed.
Cursul spot standardizat EURUSD (albastru) și Real Skew (portocaliu). Valorile negative ale SKEW indică faptul că piața plătește o primă mai mare pentru a se acoperi împotriva scăderilor EURUSD. Războiul din Orientul Mijlociu a tras brusc indicatorul sub zero, evidențiind un risc geopolitic asimetric, favorabil dolarului (chiar dacă BCE rămâne mai agresivă decât Fed). Cu toate acestea, în ultima săptămână, această primă a scăzut semnificativ (revenind spre zero). Sursă: XTB Research, date Bloomberg
Aleksander Jablonski, analist cantitativ la XTB
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