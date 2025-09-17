Graficul zilei: GBPUSD (17.09.2025)

Lira sterlină a scăzut astăzi cu 0,1% față de dolar, dar rămâne cea mai rezistentă monedă din G10 în fața revenirii USD. CPI a fost conform așteptărilor, dar se menține la niveluri record, limitând flexibilitatea Băncii Angliei, în timp ce atenția asupra Regatului Unit este întărită și mai mult de a doua vizită de stat a lui Donald Trump în acest an. Corecția de astăzi a GBPUSD s-a oprit la nivelul de retragere Fibonacci de 78,6% al ultimei tendințe descendente. Acest nivel de suport este relativ slab, având în vedere creșterea probabilă a volatilității în jurul deciziei Fed, dar menținerea peste EMA de 10 zile (galben) ar trebui să contribuie la menținerea tendinței ascendente actuale. Sursa: xStation 5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Ce influențează GBPUSD astăzi? Inflația din Marea Britanie s-a menținut la 3,8% YoY în august, cea mai mare valoare din ianuarie 2024. Presiunile asupra prețurilor persistă, în ciuda ratelor dobânzilor încă restrictive (în prezent 4%), a creșterii economice lente și a productivității scăzute a muncii. Cu toate acestea, valoarea CPI în linie cu așteptările, combinată cu o revenire mai amplă a USD, a întrerupt o serie de două zile de câștiguri peste medie ale GBPUSD.

Creșterea costurilor locuințelor și a chiriilor rămâne cea mai mare povară pentru consumatorii britanici (+6%), iar prețurile alimentelor se află, de asemenea, în fruntea creșterilor de prețuri din august (+5,1% față de aceeași perioadă a anului trecut). Acest lucru a fost parțial compensat de creșterea mai lentă a prețurilor serviciilor de transport (în principal a biletelor de avion) și a hotelurilor și restaurantelor.

Absența surprizelor în ceea ce privește CPI a temperat ușor sentimentul optimist față de lira sterlină, dar politica monetară divergentă dintre Marea Britanie și SUA ar trebui să continue să susțină moneda. Piața se așteaptă ca Fed să reducă astăzi ratele cu 25 de puncte de bază, în timp ce Banca Angliei ar trebui să mențină ratele stabile mâine. Având în vedere presiunile salariale și cea mai mare inflație din G10 din Marea Britanie, BoE nu are spațiu de manevră pentru a fi „mai acomodativă decât se aștepta”, spre deosebire de Fed. Între timp, are loc a doua vizită a lui Donald Trump în Marea Britanie în acest an. Dincolo de evenimentele ceremoniale, călătoria servește deja ca platformă pentru negocieri comerciale și de investiții cheie. În mod deosebit, ambele părți au convenit asupra Tech Prosperity Deal, giganții tehnologici americani (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) angajându-se să investească aproximativ 31 de miliarde de lire sterline în sectoarele tehnologiei cuantice și AI din Marea Britanie.

