Graficul zilei: GBPUSD (17.12.2025)

Lira sterlină este astăzi cea mai slabă monedă din G10, după ce un raport privind inflația semnificativ mai slab decât se aștepta a deschis larg ușa pentru prima reducere a ratei dobânzii de către Banca Angliei din august. Scăderea generală a prețurilor de la o lună la alta marchează sfârșitul inflației persistente observate în Marea Britanie în ultimele luni. GBPUSD a scăzut până la media mobilă exponențială pe 100 de zile (EMA100, violet închis), rupând tendința ascendentă începută în noiembrie. Slăbirea în continuare va depinde în mare măsură de comunicarea BoE, dar având în vedere încetinirea globală a reducerilor de rate (cu excepția SUA), o nouă testare a nivelului de 1,30 pare inevitabilă. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția GBPUSD astăzi? Ultimul raport privind inflația din Marea Britanie a arătat o scădere generală și neașteptată a prețurilor în comparație cu luna precedentă. CPI a scăzut în noiembrie la 3,2% de la 3,6% în octombrie (-0,2% față de luna precedentă). Core CPI a scăzut, de asemenea, la 3,2% (prognoza și valoarea anterioară 3,4%), în timp ce inflația prețurilor de producție a scăzut la 3,5% de la 3,6%.

Cele mai mari scăderi de prețuri au fost înregistrate în categoria alimente și băuturi (de la 4,9% la 4,2%), un aspect cheie pentru BoE, deoarece evaluează așteptările inflaționiste ale gospodăriilor. Alcoolul, tutunul și serviciile casnice au contribuit, de asemenea, la scăderi.

Aceste date sporesc puternic așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către BoE. Ratele dobânzilor din Marea Britanie sunt în prezent cele mai ridicate dintre țările G10, reducerile anterioare fiind suspendate odată cu revenirea inflației sub 4% (3,8% în iulie-septembrie). Scăderea mai rapidă decât se aștepta a presiunilor asupra prețurilor a stimulat așteptările pieței privind relaxarea monetară, întrerupând aprecierea lirei sterline. Piața preconizează în prezent o probabilitate de aproape 98% de reducere a ratei cu 25 de puncte de bază la ședința BoE de mâine, cu o reducere suplimentară preconizată în aprilie 2026.

