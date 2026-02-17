Graficul zilei: GBPUSD se prăbușește pe fondul disperării economiei britanice pentru o reducere a ratei dobânzii 🇬🇧 ✂️

Lira sterlină înregistrează pierderi semnificative față de toate monedele G10 (GBPUSD: -0,2%, GBPJPY: -0,7%, EURGBP: +0,25%) în urma unui raport privind piața muncii din Marea Britanie care a subliniat o slăbire progresivă a pieței locurilor de muncă. Această creștere surprinzătoare a șomajului sugerează că recentele măsuri acomodative ale Băncii Angliei ar putea, de fapt, să fie deja depășite. GBPUSD a scăzut brusc sub nivelul cheie de suport de la 1,36000, după publicarea datelor privind piața muncii. Cumpărătorii au limitat scăderea, aducând perechea înapoi la nivelul de retragere Fibonacci de 50,0%, care coincide cu media mobilă exponențială pe 30 de zile (EMA30; violet deschis), deși prețul pare reticent să se redreseze peste nivelul cheie menționat mai sus. Sursa: xStation 5 Șomajul urcă la 5,2 După ce s-a menținut constant la 5,1% timp de două luni, rata șomajului din Marea Britanie a urcat la 5,2% în decembrie (depășind consensul Bloomberg de 5,1%). Aceasta reprezintă un maxim de aproape cinci ani, apropiindu-se de vârful de 5,3% înregistrat în timpul pandemiei. În același timp, creșterea medie a veniturilor s-a redus de la 4,5% la 4,2%, în timp ce cifrele stagnante privind locurile de muncă vacante au confirmat încetinirea pieței muncii, evidențiind o lipsă evidentă de dinamism în ceea ce privește angajările, pe fondul continuării concedierilor. Deosebit de alarmante sunt estimările de la începutul lunii ianuarie privind evoluția anuală a ocupării forței de muncă, care indică o pierdere de peste 134.000 de locuri de muncă în ultimul an (-11.000 MoM), în ciuda contextului inflației persistente din trecut. Rata șomajului din Marea Britanie a atins cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei. Sursa: XTB Research Perspectivele BoE: accelerare către relaxare Aceste date au accelerat pariurile pe reducerile de rate ale Băncii Angliei (BoE) în lunile următoare. Deși decizia recentă de a menține ratele la 3,75% a fost deja percepută ca fiind moderată, datorită votului strâns de 5-4 al MPC, perspectivele în deteriorare ale pieței muncii vor forța probabil o reevaluare a momentului relaxării. Piețele swap preconizează acum o probabilitate de 82% de reducere a ratei în martie, cu două reduceri totale anticipate până la sfârșitul anului 2026. Cu toate acestea, probabil că vor trece luni până când întreprinderile vor simți beneficiile ratelor mai mici și își vor recăpăta încrederea pentru a relua angajările, mai ales având în vedere obstacolele reprezentate de creșterea salariului minim. În plus, se preconizează că recentele majorări ale impozitelor pe salarii vor diminua încrederea consumatorilor și cheltuielile, sufocând activitatea economică necesară pentru ca firmele să iasă din stagnarea actuală. Acest lucru sugerează că, fără o relaxare monetară mai agresivă, Marea Britanie rămâne expusă riscului de a rămâne blocată într-un mediu de creștere redusă, în ciuda recentelor creșteri marginale ale productivității muncii. Sursa: Bloomberg Finance LP.

