Graficul zilei: GOLD (01.09.2025)

Aurul a continuat să înregistreze o creștere puternică luni, 1 septembrie, după ce vineri trecută a atins un nivel record de închidere de aproximativ 3.552 dolari pe uncie. Metalul prețios se tranzacționează în prezent la aproximativ 3.580 dolari pe uncie în sesiunea de luni, apropiindu-se de maximul istoric intraday înregistrat pe piața spot în aprilie. Ce determină creșterea prețului aurului? Așteptări privind reducerea ratei dobânzii de către Fed Principalul catalizator al creșterii este așteptarea crescândă a pieței privind reducerea ratei dobânzii în septembrie de către Rezerva Federală. Piețele preconizează în prezent o probabilitate de aproximativ 85 - 87% de reducere cu 25 de puncte de bază la ședința din 17 septembrie, când va fi anunțată decizia. Într-o declarație recentă, Mary Daly și-a exprimat sprijinul pentru o reducere a ratei dobânzii la următoarea ședință; cu toate acestea, ea nu are drept de vot nici în acest an, nici în anul viitor. Este de remarcat faptul că piața a început să includăîn preț mai agresiv probabilitatea unei reduceri după discursul lui Jerome Powell la Jackson Hole. Datele privind inflația PCE de vineri au venit conform așteptărilor, neindicând o presiune semnificativă asupra prețurilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Tensiuni politice în jurul Rezervei Federale Incertitudinea din jurul încercării președintelui Trump de a o demite pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook, oferă un sprijin suplimentar pentru prețurile aurului. O instanță federală urmează să se pronunțe cu privire la legalitatea demiterii lui Cook de către Trump, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la independența băncii centrale. Commerzbank observă că aurul răspunde la această incertitudine crescândă cu privire la independența Fed, ceea ce determină o creștere a deținerilor de aur în cadrul fondurilor tranzacționate la bursă (ETF). Slăbirea dolarului american Dolarul american s-a depreciat în ultimele zile, o tendință care continuă și astăzi și care oferă un impuls clar pentru aur. Perechea EURUSD se tranzacționează astăzi peste 1,17, cel mai ridicat nivel din 25 august. Pe bază lunară, dolarul s-a depreciat cu aproximativ 2% în august. Achiziții puternice ale băncilor centrale Băncile centrale rămân un pilon cheie de sprijin pentru prețurile aurului, marcând al patrulea an consecutiv de achiziții semnificative. Prognoza pentru 2025 este de aproximativ 1.000 de tone, deși World Gold Council a sugerat că achizițiile finale ar putea fi mai aproape de 800 de tone. Cu toate acestea, achizițiile băncilor centrale rămân solide, iar cererea este compensată de achizițiile ETF. Prognozele băncilor Goldman Sachs menține un obiectiv de sfârșit de an de 3.700 USD pe uncie , cu un obiectiv în scenariul de recesiune de până la 3.880 USD .

J.P. Morgan și-a ridicat previziunile la o medie de 3.675 USD pe uncie în Q4 2025 și 4.000 USD în Q2 2026.

HSBC și-a ridicat previziunea medie pentru 2025 la 3.215 USD pe uncie , cu o variație între 3.100 și 3.600 USD . Situația tehnică Aurul își continuă tendința puternică de creștere în sesiunea de astăzi. O formațiune de triunghi care s-a dezvoltat în ultimele săptămâni indică un obiectiv de preț de 3.515 USD pe uncie. În prezent, suportul cheie este legat de nivelurile de închidere ale ultimei consolidări de patru luni, în jurul valorii de 3.420 - 3.430 USD, împreună cu linia de tendință ascendentă pe termen scurt.

