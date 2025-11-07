Venezuela, ce ar însemna o schimbare de putere pentru prețurile petrolului?

Semne în cer și pe pământ

În ultimele luni, tensiunile dintre SUA și Venezuela, în special între liderii lor, Nicolás Maduro și Donald Trump, au atins cote fără precedent. Ce este și mai îngrijorător este faptul că această creștere a tensiunilor este însoțită de desfășurarea trupelor americane în Caraibe, lucru nemaiîntâlnit de zeci de ani. Se ridică întrebări cu privire la rezultatul acestor evenimente și la impactul lor asupra piețelor.

Venezuela este una dintre puținele țări deschis socialiste aflate chiar la granița cu SUA și are relații strânse cu Rusia, China, Iran și Cuba. Maduro ar fi putut fi înlăturat în 2020 printr-o operațiune militară americană, dar în cele din urmă acest lucru nu s-a întâmplat. Multe indicii sugerează că Trump ar putea încerca din nou, optând de data aceasta pentru o soluție militară.

Două fapte importante indică acest lucru. În primul rând, după cum a raportat, printre altele, Reuters, guvernul Maduro a făcut o propunere foarte generoasă SUA, oferind o serie de concesii economice semnificative. Cu toate acestea, SUA a respins-o fără a încerca să negocieze. În plus, SUA a adunat o cantitate fără precedent de nave, avioane și rachete în bazele și porturile din jurul Venezuelei. Suficient pentru a distruge forțele armate ale unei țări de dimensiuni medii. Această grupare este de multe ori mai mare decât ar sugera retorica lui Trump, care se concentrează pe cartelurile de droguri. În același timp, merită subliniat faptul că aceasta poate fi încă doar o demonstrație de forță și pregătire, mai degrabă decât utilizarea finală a forței. Pe de altă parte, Trump a demonstrat deja în acest an că este gata să lupte împotriva regimurilor, așa cum o demonstrează atacul cu bombe asupra infrastructurii nucleare iraniene.

Măsuri operaționale

În curând, grupul de atac al portavionului USS General Ford se va alătura grupării actuale. Prezența unei astfel de nave are câteva implicații importante.

Datorită sistemului foarte complex de rotație, operare și întreținere a portavioanelor, USS General Ford va avea la dispoziție o perioadă de aproximativ 15-20 de zile pentru a se angaja în acțiuni împotriva Venezuelei înainte de a se întoarce în port. Nerespectarea acestor termene amenință cu perturbarea pe termen lung a programului de operare al portavionului.

Având în vedere viteza actuală a portavionului, acesta va fi în măsură să desfășoare operațiuni militare asupra Venezuelei între 8 și 10 noiembrie. Perioada de operațiuni a portavionului poate fi prelungită până la 22-30 noiembrie.

Obiectivul operațiunii ar putea fi lovirea infrastructurii militare și a grupărilor de trupe, permițând preluarea puterii de către oponenții lui Maduro pregătiți pentru acest lucru, care vor forma apoi un nou guvern orientat spre cooperarea cu SUA.

Când se va liniști situația

Dacă SUA va decide în cele din urmă să lovească Venezuela, ar fi o acțiune rapidă care ar duce la sfârșitul regimului actual. O operațiune prelungită, cu posibile pierderi din partea SUA, ar fi un dezastru pentru actuala administrație prezidențială. Statul venezuelean se află de ani de zile în declin economic, iar forțele sale armate sunt numeroase, dar foarte slab echipate, antrenate și conduse. De asemenea, loialitatea ofițerilor și a militarilor s-ar putea dovedi șubredă. Datorită acestor fapte, scenariul de bază este un succes rapid al SUA, dar stabilitatea regională pe termen lung rămâne sub semnul întrebării.

Prin urmare, este necesar să se ia în considerare justificarea economică și efectele asupra pieței ale unei soluții atât de drastice. Este de notorietate faptul că Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol documentate din lume. Ceea ce este mai puțin cunoscut este faptul că Chevron, în ciuda embargoului asupra Venezuelei, continuă să exporte petrol venezuelean în SUA și păstrează în continuare capacitățile și „know-how-ul” necesare pentru a lucra cu petrolul venezuelean. La fel de important în contextul evenimentelor recente este faptul că, la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, Chevron și Valero au semnat acorduri menite să crească aprovizionarea cu petrol venezuelean. Valero este una dintre rafinăriile de pe coasta Golfului Mexic, specializată în prelucrarea petrolului venezuelean. Deoarece petrolul venezuelean este petrol greu, iar adaptarea rafinăriilor pentru prelucrarea materiei prime necesită mult timp, SUA încă are nevoie de acces la acest tip de materie primă.

Petrolul este important în contextul rivalității geopolitice și comerciale pe termen lung. Rusia și Iranul depind de exportul său, iar China de importul său. Controlul asupra zăcămintelor din Venezuela ar permite SUA să izoleze China de o parte a unei resurse cruciale pe care a stocat-o intens în ultimele luni, iar creșterea producției actuale reduse și presiunea asupra prețului materiei prime ar putea împinge bugetele și economiile Rusiei și Iranului în abis. În același timp, administrația Trump, concentrată pe sprijinirea surselor convenționale de energie, trebuie să echilibreze dorința de a reduce prețurile cu sprijinirea propriului sector de extracție, care are nevoie de prețuri peste 50-60 USD pentru a continua să se dezvolte.

Un aspect secundar demn de menționat în ceea ce privește materiile prime este faptul că Venezuela are și zăcăminte de coltan. Un mineral care combină cobaltul și tantalul. Două elemente rare foarte importante în industria spațială, de apărare și auto.

Aurul negru

Producția de petrol din Venezuela este de aproximativ 0,9-1,0 milioane de barili pe zi, o mare parte fiind exportată în China. Aceasta reprezintă mai puțin de 1% din producția globală. În cazul unui atac masiv și al unei lovituri de stat în Venezuela, producția pe termen scurt ar putea scădea cu 25-50%, ceea ce nu va provoca o penurie fundamentală pe piață, dar, pe fondul îngrijorărilor, prețul petrolului ar putea crește cu 5-8%. Cu toate acestea, o astfel de creștere va fi de scurtă durată, din cauza lipsei unei baze fundamentale. Mult mai important este ceea ce se va întâmpla pe termen lung.

Într-un scenariu prudent, reconstrucția capacității de producție de petrol a Venezuelei este lentă. Se preconizează în continuare că producția va crește cu aproximativ jumătate față de nivelurile actuale într-o perspectivă de 5 ani. Cu toate acestea, centrele de analiză și organizațiile guvernamentale comunică deja în mod clar surplusuri record de petrol în următorii ani, astfel încât prețul petrolului va scădea, indiferent de participarea Venezuelei.

Scenariul de bază este o variantă foarte probabilă în care producția de petrol crește constant, iar cooperarea cu SUA permite introducerea rapidă a materiei prime pe piață. Un astfel de scenariu va duce inevitabil la scăderea prețului petrolului sub 60 de dolari.

Scenariul optimist presupune o alocare exemplară a capitalului și un salt în expansiunea industriei de extracție din Venezuela. Producția maximă realizabilă în Venezuela este de aproximativ 4,5-5 milioane de barili pe zi, ceea ce reprezintă o creștere de cinci ori față de nivelurile actuale.

Ecuațiile de mai sus plasează Rusia în cea mai slabă poziție. Rusia are nevoie ca petrolul Ural (tranzacționat cu o reducere de aproximativ 10-12 dolari față de petrolul Brent) să coste minimum 50 de dolari, ceea ce înseamnă un preț al petrolului Brent de cel puțin 60 de dolari. O scădere a prețului sub 60 de dolari, în condițiile actuale, timp de 2-3 trimestre, va conduce Rusia la o catastrofă economică.

Economia Iranului se află în această stare de câțiva ani și servește ca un avertisment sobru cu privire la direcția în care se îndreaptă Rusia. Hiperinflație, fiscalism extrem și prăbușirea majorității serviciilor publice și a infrastructurii. Guvernul se luptă să mențină controlul. Reducerile suplimentare ale prețului petrolului ar putea duce la prăbușirea statului și/sau la dezmembrarea „axei de rezistență” a acestuia.

Această situație lasă China într-o poziție relativ bună; aceasta va beneficia de petrolul ieftin, pe care îl importă, dar va rămâne izolată față de SUA, iar în cazul intensificării rivalității, SUA vor avea mai multe modalități de a izola China de o resursă indispensabilă. Pe scurt, Venezuela este o mișcare riscantă, aproape ca la poker, dar dacă scenariul de mai sus se poate realiza, SUA poate înclina balanța puterii extrem de mult în favoarea sa. Cu toate acestea, rămâne doar unul dintre numeroasele scenarii posibile, iar numărul de necunoscute și riscuri este încă semnificativ.

CVX.US (Interval D1)

Sursa: xStation 5

Kamil Szczepański

Analist XTB