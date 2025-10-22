Graficul zilei: GOLD (22.10.2025)

Contractele futures au scăzut cu peste 6,5% în doar 24 de ore după ce au atins noi maxime istorice.

Contractele futures au scăzut cu peste 6,5% în doar 24 de ore după ce au atins noi maxime istorice.

Contractele futures au scăzut cu peste 6,5% în doar 24 de ore după ce au atins noi maxime istorice.

Contractele futures au scăzut cu peste 6,5% în doar 24 de ore după ce au atins noi maxime istorice.

Contractele futures au scăzut cu peste 6,5% în doar 24 de ore după ce au atins noi maxime istorice.

Contractele futures au scăzut cu peste 6,5% în doar 24 de ore după ce au atins noi maxime istorice.

Aspecte esențiale Aurul își extinde pierderile în ciuda cumpărărilor la preț redus din prima parte a ședinței de tranzacționare.

Contractele futures au scăzut cu peste 6,5% în doar 24 de ore după ce au atins noi maxime istorice.

Realizarea de profituri și îmbunătățirea sentimentului de risc intensifică presiunea de vânzare.

Contractele futures pe aur și-au extins scăderea record cu aproximativ 0,3%, ajungând la aproximativ 4.090 - 4.110 USD per uncie deoarece cumpărătorii de astăzi au avut dificultăți în a contracara schimbarea sentimentului general de risc. Îngrijorările legate de supraevaluare și un nou val de realizare de profituri au intensificat ieșirile din activele refugiu, pe fondul relaxării tensiunilor geopolitice și al accentului sporit pe profiturile corporative. AURUL și-a prelungit vânzarea record în prima parte a sesiunii, deși scăderile s-au oprit înainte de a atinge media mobilă exponențială pe 30 de zile (EMA30, violet deschis), pe măsură ce investitorii au cumpărat în urma scăderii. RSI a rămas supra-cumpărat (peste 70) de la începutul lunii septembrie până ieri. Sursa: xStation 5 Ce influențează AURUL astăzi? Realizarea de profituri și condiții de supracumpărare: Aurul a înregistrat o creștere spectaculoasă de la jumătatea lunii august, prețurile crescând cu aproape 60% de la începutul anului. Această creștere rapidă a împins indicatorii tehnici, precum indicele de forță relativă pe 14 zile, în zona de supracumpărare pentru o perioadă îndelungată. Drept urmare, mulți investitori au optat pentru realizarea de profituri, închizând pozițiile long și declanșând ordine stop-loss, ceea ce a amplificat retragerea.

Îmbunătățirea sentimentului de risc: Optimismul recent în jurul negocierilor comerciale dintre SUA și China și SUA și India, împreună cu o ușoară relaxare a tensiunilor geopolitice, a redus cererea pentru active de refugiu, cum ar fi aurul. În plus, piețele par în mare parte neafectate de închiderea continuă a guvernului SUA, mulți investitori pariază că acest blocaj va fi rezolvat în curând deoarece se apropie datele cheie de plată a salariilor pentru angajații federali, crescând presiunile politice pentru ambele părți. Pe măsură ce apetitul pentru risc a revenit pe piețele financiare, investitorii au realocat capitalul către acțiuni și active cu randament mai ridicat, reducând cererea imediată de aur și contribuind la corectarea bruscă a prețurilor. Acest lucru este vizibil și în ieșirile globale din monedele de refugiu, precum USD, JPY și CHF. Lichidarea pozițiilor long pe piețele futures: Volumele record de tranzacționare a contractelor futures pe aur, combinate cu scăderea interesului deschis, sugerează că o mare parte din scăderea recentă a prețurilor a provenit din lichidarea de către investitori a pozițiilor long existente, mai degrabă decât din angajarea în noi vânzări în lipsă. Jucătorii mari care și-au ajustat portofoliile pentru a-și asigura câștigurile au declanșat ordine stop în cascadă, accelerând și mai mult vânzarea pe termen scurt.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."